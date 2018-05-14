Эстонские партизаны, или патриотизм здорового человека 3 14.05.2018, 10:39

1,586

Как работает добровольческая организация, способная потягаться с армией небольшой страны.

В маленькой и уютной Эстонии существует уникальная даже по мировым меркам организация под названием «Кайтселийт» (Союз обороны Эстонии). Изначальное ее предназначение — создание партизанского движения в случае нападения на страну. Сейчас же это более чем сорокатысячная, четко функционирующая организация, вполне способная потягаться с армией небольшой страны.

Все любят подшутить над маленькими. Сайт Warhead рассказал об организации Кайтселийт (Союза обороны Эстонии).

Судите сами: при численности армии в пять с половиной тысяч человек размеры этого добровольного образования больше почти в восемь раз (в Кайтселийт 15 тысяч постоянных членов и 28 тысяч помогающих, которые числятся в женских тыловых или юношеских подразделениях).

Общая численность Кайтселийт — три процента от населения страны.

А ведь Кайтселийт — это не только сопротивление в случае партизанской войны. Это и волонтерская помощь, и многое-многое другое. На условиях анонимности мы взяли интервью у одного из членов Кайтселийт, служащего в руководстве организации.

1. С какого возраста принимают в организацию? Существуют ли ограничения на прием по физическим или иным параметрам? Много ли в Кайтселийт женщин?

Организация делится на четыре части: сам Kaitseliit (Кайтселийт), в действующую структуру которого берут всех граждан от 18 лет без серьезных проблем со здоровьем (с диабетом или астмой возьмут после посещения врача и получения справки).

Naiskodukaitse (Найскодукайтсе) — женская часть, мужчин там нет. Это тыловая часть, поддерживающая основную часть организации.

Еще есть Noored kotkad (Нооред коткад, «Молодые орлы») и Kodutütred (Кодутютред, «Дочери родины»). Туда берут всех жителей с семи лет.

В этих организациях юношей и девушек не обучают никаким военным дисциплинам. Их можно сравнить с бойскаутами в США. Ребята ходят в походы, учатся ориентироваться в лесу и получают другие полезные навыки.

2. А откуда берется финансирование?

Кайтселийт — это часть сил обороны Эстонии, соответственно, организация получает государственное финансирование. Также часть денег приходит из членских взносов.

3. Сколько раз в неделю проводятся занятия? Сколько вообще времени это занимает у рядового члена? Ему же еще работать и жить надо.

В год желательно присутствовать на четырех-шести учениях и сборах, остальное — в зависимости от возможностей. Обучающие курсы, как правило, не длинные и проводятся с периодичностью раз в месяц.

Организация добровольная, и если нет желания или возможности, можно на время стать поддерживающим членом и ходить только на то, что получается. Если же есть, то и на гражданке вполне можно вести добровольно-кадровую жизнь (улыбается).

4. Какие возможности для роста есть у служащих в Кайтселийте? Проводится ли обучение военным специальностям?

Есть обучение на всех уровнях сержантского, старшинского и офицерского образования. Отдельное обучение различным специальностям. Более того, при возможности и достаточном количестве времени можно обучаться в армейских структурах.

Все должности, вплоть до командира роты, открыты для добровольного персонала.

5. Есть ли бонусы в житейском плане? Жилье, коммунальные платежи, политические «ступени» вверх и тому подобное.

Никаких бонусов — кроме некоторых магазинов, предлагающих скидки, — нет. Бывает, что политикам иногда ставят в укор: они, мол, не служили. Тогда они вступают в Кайтселийт, чтобы нарастить политический капитал.

Сама организация остается вне политики.

Громкие лозунги любого политического толка в ней не приветствуются и быстро пресекаются.

6. В чем вы видите основную цель организации?

Основная цель — посредством доброй воли увеличить желание и готовность защищать независимость и конституционный порядок Эстонии среди жителей страны.

7. Вы всерьез опасаетесь российской агрессии и возможного захвата страны?

Кто хочет мира, тот готовится к войне.

Опасения есть всегда. Никто не говорит, что Россия вот-вот нападет, скорее наоборот, но лучше быть готовым ко всему, чем — как Латвия — надеяться исключительно на НАТО.

8. Кайтселийт принимает участие во всех учениях Эстонии и стран НАТО на своей территории или выборочно? А в других странах?

Не во всех, но, по возможности, в самых крупных. Вне Эстонии это происходит крайне редко, исключительно для обмена опытом.

9. Кроме военных целей привлекают членов организации к чему-то еще? Например, к помощи населению при чрезвычайных происшествиях, ликвидации гуманитарных катастроф и так далее?

Все так, Кайтселийт регулярно помогает тушить лесные пожары и искать заблудившихся в лесу людей, помогает жителям во время паводков и наводнений.

Кайтселийт — это обученные и профессиональные волонтеры, приходящие на помощь своей стране в трудных ситуациях.

Есть практика сотрудничества Кайтселийт с министерством внутренних дел Эстонии. Скорее всего, членов организации привлекут в случае террористической угрозы или для помощи во время массовых беспорядков.

10. А можно ли в Кайтселийт попасть неэстонцу? И на что смотрят — на паспорт или умение говорить по-эстонски?

Основной критерий — гражданство.

Знание языка важно, но берут и совсем без знания, если человек активный и хочет помогать. Кроме того, совместно работая и обучаясь, выучить язык гораздо проще.

Есть вариант стать поддерживающим членом организации, участвовать в учениях и тому подобном. Но для этой категории недоступны тренировки с оружием и закрыты все курсы, где преподают военные навыки.

Так и получается: маленькая страна, с трудом находящая деньги для функционирования регулярной армии, сделала ставку на общую подготовку всех жителей. И хотя в случае полномасштабной войны подобная организация вряд ли обеспечит перевес на чаше весов, ее хватит, чтобы, ощетинившись как ежик, сделать свою страну максимально «неудобной» для любого агрессора.