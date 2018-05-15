Семашко: Беларусь может построить еще два энергоблока АЭС 33 15.05.2018, 8:22

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Владимир Семашко

Фото: DELFI

Дополнительные энергоблоки построят за «короткое время».

Беларусь не исключает возможности строительства еще двух энергоблоков Белорусской АЭС, заявил в рамках форума "Атомэкспо-2018" вице-премьер Владимир Семашко, сообщает interfax.by.

"Я не утрирую, но процентов 90 (населения - ред.) радуется тому, что станция строится, что это будет прекрасный город, что этовсе будет благонадежно и нормально. Поэтому общественное мнение Беларуси за то, чтобы быть станции. И мы думаем, что это первые два (энергоблока - ред.), я думаю, что за этим последует через короткое время еще два блока", - сказал он.

Ранее Семашко объявил, что Беларусь планирует к концу 2019 г. вывести на проектную мощность первый энергоблок Белорусской АЭС, а к июлю 2020 г. запустить второй.

Белорусская АЭС возводится по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Пуск первого энергоблока запланирован на 2019 год, второго - на 2020 год. Генподрядчиком строительства АЭС является "Атомстройэкспорт" (структура "Росатома").

Власти Литвы, возле границ которой находится строящаяся станция, и белорусские демократические активисты требуют заморозить строительство из-за опастности повторения экологической катастрофы, подобной аварии на Чернобыльской АЭС. Первые два реактора БелАЭС попадали в аварийные ситуации, во время строительства станции уже произошло несколько резонансных ЧП.