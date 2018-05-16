«Здесь можно быть счастливым и за €600» 3 16.05.2018, 10:20

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История девушки из Молодечно, которая продала бизнес и улетела в Лиссабон.

У Оли было $2 тыс. — остатки от продажи неудавшегося бизнеса в Молодечно. Еще Барселона и Майами за плечами и острое желание что-то поменять, пишет onliner.by. Так получилось, что мысли про перемены происходили во время прогулки по набережной в Лиссабоне. Чужая страна на краю Европы, незнакомый португальский язык и три дня до самолета в Минск.

«Я выпила сок в аэропорту и полезла на сайт знакомств», — вспоминает девушка. Журналисты отправились в Лиссабон и рассказывают историю белоруски про переезд в Португалию, собственный бизнес, европейскую толерантность и белорусские стереотипы.

«Продала бизнес и решила: нужно что-то менять»

Сейчас вспоминать об этом уже неловко, но поначалу Ольга была недовольна: «Была бы мэром, вычистила и перекрасила бы все стены и навела порядок в местных кафе». Журналисты сидят на набережной в парке Наций за столиком одного из сотен кафе, которые грибочками растут будто из-под земли. На пластиковом столике бумажный стаканчик с кофе и пластиковый для воды. Все довольны.

— Сижу и вспоминаю, как все это было. Смешно, — улыбается девушка. — Сейчас я бы уже не стала ничего менять. Иногда, конечно, напрягает есть в кафе из железной тарелки, и тогда я говорю мужу: «А пойдем в красивый ресторан!»

Кажется, это одна из ощутимых проблем, которые сейчас волнуют 31-летнюю маму и владелицу бизнеса. Если это действительно так, то за нее можно только порадоваться: семь лет назад все было не так жизнерадостно и обнадеживающе. Девушка окончила университет и оказалась перед сложным жизненным выбором.

— Я родилась в Сургуте, но семья решила переехать в место потеплее — в итоге отправились на родину мамы, в Молодечно. Там я окончила школу и поступила в Государственный институт управления и социальных технологий БГУ. Моя специальность — психология. Окончила и поняла, что психологом становиться не собираюсь: не очень хочется всю жизнь слушать ноющих людей о том, что все плохо и жизнь не удалась. Решила открыть свадебный салон.

Помог папа-бизнесмен. Девушка открыла сразу два салона в родном Молодечно, но дела шли так себе. В 25 лет Ольга приняла абстрактное, но важное решение: нужно что-то менять.

— Свадебные салоны ощутимого дохода не приносили: в общей сумме я зарабатывала столько, сколько выходит у людей на заводе. При этом жила в режиме постоянной нервотрепки: аренда, налоги, капризы невест… Я поняла: пока молодая, без мужа и детей, нужно куда-то уезжать.

Здесь сразу подвернулся удобный случай: старшая сестра девушки решила на четыре месяца отправиться в Барселону — отдохнуть и посмотреть город. Предложила Ольге составить компанию и заодно помочь с детьми.

— Мне там очень понравилось, — вспоминает Ольга. — Отличный город, прекрасный климат. Но сестра планировала возвращаться, а меня в Беларусь не тянуло: к тому времени я уже продала свой бизнес и попыталась остаться в Испании. Правда, ничего не вышло: каталонцы очень мило улыбались, а когда дело доходило до трудоустройства, все сразу менялось. Мол, ты не наша, приехала чуть ли не из страны третьего мира. Я пыталась найти платные программы или устроиться хотя бы небольшую зарплату, но не получилось.

В поисках счастья девушка отправилась еще дальше — к друзьям в Майами: денег от продажи салонов еще хватало на эксперименты. Но там, как оказалось, тоже есть свои нюансы.

— На остатки денег я купила билет на самолет и улетела, — рассказывает Ольга. — В Майами очень красиво, но нужно быть очень богатым. Аренда обходилась в $4—5 тыс. в месяц, а я продала всего лишь свадебный салон, а не нефтяную скважину. Попыталась поискать варианты студенческой визы, замужества, но ни один из них не казался надежным. Решила, что ни с чем вернусь в Беларусь.

«Купили жилье в кредит и нашли очень выгодный вариант: квартира обошлась нам в €220 тыс.»

Возвращение не случилось то ли по воле случая, то ли из-за четкого намерения. После Майами девушка на четыре дня задержалась в Лиссабоне перед рейсом в Минск. Вспоминает, что гуляла неподалеку от того места, где сейчас мы пьем кофе. И вдруг решила, что уезжать не хочет.

— Испугалась и спрятала эту мысль куда подальше. А на следующий день решила, что точно останусь здесь.

Ситуация осложнялась тем, что в кармане у Ольги оставалось $2 тыс., а авиакомпания не согласилась вернуть деньги за билет.

— Я приехала в аэропорт, забрала €10 за топливные сборы, выпила за эти деньги сок и полезла на сайт знакомств в поисках советов по работе. Поначалу предложения были не о работе, вы же понимаете. Но я все это игнорировала и продолжала искать дальше. В итоге нашлись два чудесных человека, которые помогли мне с работой и жильем. Португалия в первую очередь прекрасна тем, что здесь все пытаются тебе помочь: даже если не понимают английского, все равно возьмут тебя за руку и отведут в нужное место.

Вскоре я переехала из отеля в съемную комнату и устроилась агентом по недвижимости. К счастью, знание языка от меня не требовалось: я работала с русскоязычными клиентами.

С тех пор прошло пять лет. За это время Ольга стала резидентом страны, уволилась с работы и начала собственный бизнес, вышла замуж и родила дочь. В сравнительно небольшой срок уместилось очень много событий, на каждое — отдельная глава.

— С мужем мы познакомились на русскоязычном форуме в Лиссабоне. Он приехал в город спустя две недели после меня, так что мы обменивались полезной информацией: обсуждали документы, делились лайфхаками. В итоге встретились и подружились. Тогда оба как раз пытались стать резидентами страны. У меня это получилось как-то очень быстро и своевременно — всего за год, хотя обычно уходит больше времени. Я собрала необходимые документы, оплатила первый взнос (что-то около €1500) и вскоре получила нужные бумаги. Когда это случилось, мы открыли собственное агентство недвижимости — сейчас сдаем квартиры для туристов через Airbnb и Booking.com. Муж занимается всеми документами, а я общаюсь с людьми.

Цены на жилье в Лиссабоне растут пропорционально спросу у туристов. Лет десять назад Португалия была никому не известной страной, провинцией Испании. А сейчас Лиссабон входит в моду, сюда летают из-за победы на чемпионате Европы, из-за «Евровидения» — с каждым годом все больше и больше гостей. За пять лет цены на жилье выросли в полтора раза: и на аренду, и на покупку. Сейчас квартира-студия в центре стоит от €250 тыс. Если хорошая квартира, то €300—350 тыс., не меньше. Мы с мужем купили жилье в кредит и нашли очень выгодный вариант: квартира обошлась нам в €220 тыс. Снять квартиру в центре получится примерно за €1500 в месяц. Хотя за €800—1000 тоже можно найти варианты, но это будет опасный район — там страшновато с детьми и не очень комфортно.

Местные остерегаются районов в центре города и окраин с социальным жильем. Хотя по сравнению со многими другими странами это относительно безопасные места. Старый центр — это тусовки 24 часа в сутки, громкая музыка и наркотики. Социальное жилье — это неблагополучные семьи со всеми последствиями.

— Туристы из Испании спрашивают, можно ли оставлять машину на улице, и ищут закрытые парковки. Но кражи автомобилей здесь случаются крайне редко. Да, могут разбить стекло и что-то достать, но это исключительные случаи. Здесь государство поддерживает малоимущих: социальное пособие ты получишь и с голоду в любом случае не умрешь. Особой нужды воровать у людей нет, хотя страна достаточно бедная. Минимум в €300 ты сможешь получить и кое-как прожить. Не Швейцария, но тем не менее.

Здесь есть и русскоязычные районы. Особенно много в Португалии украинцев, которые расселились в городе одной большой диаспорой.

— Украинцы приезжали сюда друг за другом накануне чемпионата Европы по футболу 2004 года работать, — объясняет Ольга. — Здесь нужны были строители, потому что не каждый португалец готов идти работать на стройку, так что рук не хватало. Кто-то постепенно получил гражданство и уехал в страны побогаче, а кто-то остался здесь. Условно из 100 русскоговорящих в Лиссабоне 80 будут украинцами. А вот белорусов очень мало.

Вообще, Португалия — безопасная страна. Люди здесь очень приветливые и доброжелательные. Так что в центре вам разве что могут продать под видом наркотиков пакетик с чаем за €20 или вытащить из кармана кошелек в людном месте, но это не только про Португалию.

«Местные мужчины и в 35 не очень понимают, чего они хотят»

Главным недостатком Португалии Ольга называет совершенно расслабленный уклад жизни. Это становится очевидным после первой же прогулки по городу: местные никуда не спешат и с удивлением смотрят на куда-то бегущего бледного человека, который пытается везде успеть.

— Люди постоянно опаздывают на встречи. Если ты ждешь какие-то документы и хочешь все сделать здесь и сейчас, то будешь разочарован. «Завтра утром» будет не завтра утром, а, вполне возможно, через десять дней. На работе здесь нет такого, как у нас — пришел и вкалываешь. Люди полдня плавно ходят от своего рабочего места выпить кофе и поговорить, потом займутся делами, потом снова идут разговаривать.

Недавно муж впервые поехал в поликлинику с дочкой и готовился, как в космос. Спрашивает: «А сколько проходит времени с того момента, как я зайду в поликлинику, до приема врача?» Отвечаю: «Примерно час-полтора». Смотрю, он немного напрягается. В итоге пишет из поликлиники: «Врач пришла, поговорила с коллегами и ушла в кафе. Потом вернулась и принесла пакет с булочками — снова начала пить кофе». Они были первыми в очереди и в итоге прождали полтора часа. Когда ты посетитель, это откровенно напрягает.

Еще одна проблема — это холодные квартиры, в которых не установлено отопление. Коммунальные платежи летом — €50, зимой — €100. Но зимой очень хочется включить обогреватель. Если поставить его в каждую комнату, то выходит €300 в месяц — платить такие деньги жалко, поэтому начинаешь экономить и немножко мерзнуть, насколько это возможно в Португалии.

С другой стороны, все компенсируется климатом и предельной доброжелательностью. Здесь сложно представить себе человека, который нахамит или повысит голос. Португалец будет вежливым до последнего, даже если зреет серьезный конфликт.

— Однажды я ехала на машине и решила развернуться на развязке не по правилам прямо перед полицейским, — вспоминает Ольга. — Он остановил меня и сказал, что я нарушила правила. Я ответила, что не заметила знак. Он глянул на меня, на ребенка на заднем сиденье, прочитал короткую лекцию о том, что так делать нельзя, и отпустил.

Вообще, особого смысла в машине здесь нет, потому что система общественного транспорта в городе налажена отлично. Я совсем недавно купила автомобиль, потому что родилась дочка. Мы живем в центре и работаем тоже в центре — здесь находятся все квартиры для туристов. В машине нет смысла, потому что ты больше времени потратишь на парковки и пробки. Но с коляской неудобно спускаться в метро, и раньше я через день ездила гулять в парк с ребенком на Uber. Решили, что собственная машина удобнее. В итоге остро встал вопрос с парковкой, потому что здесь ты можешь полчаса наяривать круги с плачущим ребенком на заднем сиденье. Сейчас мы снимаем гараж и платим за него €150.

Ольга рожала в обычном португальском госпитале, на который может рассчитывать каждый резидент страны — это бесплатно. При этом в стране неплохо развита страховая медицина.

— Есть и бесплатная, но мы поняли, что ждать очереди к хорошим специалистам по два-три месяца некомфортно. Сейчас у нас возникли некоторые вопросы со здоровьем, поэтому решили сделать себе страховку — каждый месяц выплачиваем за троих €100. Это гарантирует хорошую сумму на операции и амбулаторное лечение. За анализы и прием доктора мы платим в районе €30. Деньги не такие ощутимые. При этом я бы хотела вернуться обратно в наш госпиталь, где родилась дочь, когда буду рожать еще. Там лучшее оборудование, которое есть в регионе. То есть даже из частного лакшери-госпиталя тебя все равно повезут туда в случае необходимости.

Лакшери по-португальски — это вообще смешная тема, потому что здесь все предельно просто и по-домашнему. Ольга говорит, что людям с большими амбициями здесь быстро наскучит, потому что большие деньги в стране не водятся.

— Достаточно взглянуть на дорогие бутики: консультанты в них обязательно должны знать русский и китайский языки, потому что только эти ребята оставляют здесь большие деньги. На коренных португальцев рассчитывать не приходится.

В Португалии есть русскоговорящие группы, где люди обсуждают все на свете, в том числе и финансы. Насколько я знаю, средняя зарплата в стране сейчас составляет €600. Я позволю себе предположить, что паре с маленьким ребенком можно вполне комфортно жить и на €600, но у нас выходит раза в три-четыре больше — за эти деньги можно растить детей, покупать квартиру в кредит и радоваться жизни. Я думаю, что можно быть счастливым и за €600: детские сады в Португалии бесплатные, школы бесплатные, медицина тоже. Образование чуть слабее нашего, но детские сады и школы просто шикарные — дети идут туда с удовольствием.

Сейчас 31-летняя девушка планирует снова заняться свадебным бизнесом — пошивом платьев для церемоний. Больших амбиций у Ольги на этот счет нет, но хочется поработать в удовольствие. Тем более к свадьбам у португальцев отношение особенное.

— Со свадьбами в Португалии все скромно. Загс — это не женщина в бигудях, которая, как комсомолка, объявляет про мужа и жену. Это обычный кабинет. Как в налоговой. Жених и невеста вдвоем зашли в обычной одежде, расписались и ушли. Возраст брачующихся выше, чем у нас. В 30 они только начинают осознавать себя: кто ты, что ты, кого хочешь сделать счастливым и хочешь ли. Это в Беларуси думают: «Мне 25, я взрослая женщина, у меня последний поезд уже тронулся и часики тикают». Португальские девушки в 25 ни о чем даже и не думают — смотрят на тебя изумленно: «Чего ты тут носишься?» А мужчины и в 35 не очень понимают, чего они хотят.

За пять лет Ольга дважды побывала в Беларуси: в первый раз — когда настояли родственники, во второй — когда родилась дочь и ее пора было показать по многочисленным просьбам. Оба раза прошли без особой ностальгии и нежных воспоминаний. При этом каждое возвращение в Лиссабон девушка называет праздником.

— Первое время я просто не понимала, что происходит вокруг. Работа была основной целью, и я как танк искала людей, средства и способы ее найти. Когда вопрос решился, я спокойно стала искать друзей, знакомства, смотреть пляжи и города. Сейчас могу сказать точно: я счастлива, что живу здесь. Каждый раз, когда возвращаюсь из путешествий, смотрю на горящие огни мостов, площади и океан и радуюсь, будто ребенок.

Я побывала в 40 странах. С большим удовольствием проехала бы на трейлере по всей Америке или как следует изучила бы Швейцарию. Но жить там я бы не хотела. Я уже нашла свое место.