Павел Левинов продолжает бороться за свободный доступ к «Хартии-97» 1 16.05.2018, 14:48

Павел Левинов

Экономический суд Минска отказался рассматривать жалобу на действия Министерства информации.

Экономический суд отказал правозащитнику Павлу Левинову в рассмотрении его заявления относительно признания недействительным ненормативного правового акта Министерства информации Беларуси об ограничении доступа к популярному независимому сайту Charter97.org, пишет сайт baj.by.

Павел Левинов обращался в Экономический суд Минска в апреле этого года. Свой отказ признать недействительным ненормативный правовой акт Министерства информации Беларуси об ограничении доступа к сайту «Хартия-97» суд мотивировал тем, что оно неподсудно этому суду.

Юрист Олег Агеев подчеркивает, что этот случай является хорошей иллюстрацией того, какие пункты должны быть прописаны в законодательстве о СМИ.

19 апреля так называемая «палата представителей» приняла в первом чтении скандальный законопроект, предусматривающий внесение серьезных изменений в законодательство о СМИ. Но среди предлагаемых изменений нет процедуры обжалования блокировки сайтов, мол, суды и так этим будут заниматься. Как видим - не будут.

«Павел Левинов использовал все механизмы обжалования решения Мининформа о блокировке сайта «Хартия-97». Однако обе отрасли судебной власти - общий и экономический суд - отказываются рассматривать жалобу на решение Министерства информации по блокировке сайта. Поэтому важно, чтобы в законопроект, который рассматривается сейчас, был обязательно включен механизм обжалования», - говорит Олег Агеев.

Витебский правозащитник и член ОО «БАЖ» Павел Левинов полагает, что заблокировав сайт Charter97.org, государство нарушило его право на получение информации. Именно поэтому член Белорусской ассоциации журналистов направил жалобу на решение Министерства информации в суд. 8 февраля суд Центрального района Минска отказал Левинову в возбуждении дела в связи с якобы не подведомственностью дела суду.

Затем 29 марта Минский городской суд рассматривал жалобу на это решение. Витебский правозащитник еще раз объяснил теперь уже высшему суду свои доводы. К рассмотрению дела присоединилась и Белорусская ассоциация журналистов, представитель которой выразил мнение общественности. Позиция организации по этому делу однозначна: государственный орган ограничил право гражданина на получение информации с сайта «Хартия-97», поэтому гражданин должен иметь право обжаловать это решение.

Однако ни доводы Павла Левинова, ни позиция ОО «Белорусский ассоциация журналистов» не были услышаны - суд отказал в удовлетворении жалобы.

Напомним, 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий. Министерство информации возглавляет Александр Карлюкевич.

Обойти блокировку можно и вот инструкции:

- Самый простой способ читать «Хартию'97»

- Как обойти блокировку сайта «Хартия-97»

- Как обойти блокировку сайта на Android и iOS

- Поменяйте DNS на своем компьютере и читайте Хартию

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