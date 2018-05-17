Фотофакт: Минский автобус требует разблокировать «Хартию-97»1
- 17.05.2018, 10:29
В Беларуси продолжается кампания солидарности с независимым сайтом.
Об этом в «Фейсбуке» написал общественный активист Кирилл Василевский.
Напомним, 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий. Министерство информации возглавляет Александр Карлюкевич.
Обойти блокировку можно и вот инструкции:
- Самый простой способ читать «Хартию'97»
- Как обойти блокировку сайта «Хартия-97»
- Как обойти блокировку сайта на Android и iOS
- Поменяйте DNS на своем компьютере и читайте Хартию