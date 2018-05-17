Фотофакт: Минский автобус требует разблокировать «Хартию-97» 1 17.05.2018, 10:29

В Беларуси продолжается кампания солидарности с независимым сайтом.

Об этом в «Фейсбуке» написал общественный активист Кирилл Василевский.

Напомним, 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий. Министерство информации возглавляет Александр Карлюкевич.

Обойти блокировку можно и вот инструкции:

- Самый простой способ читать «Хартию'97»

- Как обойти блокировку сайта «Хартия-97»

- Как обойти блокировку сайта на Android и iOS

- Поменяйте DNS на своем компьютере и читайте Хартию

- Читайте «Хартию-97» в социальных сетях.