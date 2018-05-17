закрыть
17 мая 2018, четверг, 15:41
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Над британским посольством в Минске вывесили радужный флаг

  • 17.05.2018, 13:17
  • 1,197

Сегодня отмечается Международный день борьбы с гомофобией.

17 мая, в Международный день борьбы с гомофобией, над посольством Великобритании в Минске появился радужный флаг — международный символ ЛГБТ-сообщества, сообщает «Радыё Свабода».

«Мы вывешиваем радужный флаг, поскольку сегодня отмечается Международный день борьбы с гомофобией, трансфобией и бифобией. Этим мы содействуем продвижению прав ЛГБТ-сообщества и обращаем внимание общественности на ЛГБТ-людей и дискриминацию, с которой они сталкиваются», — прокомментировала посол Великобритании в Беларуси Фиона Гибб.


популярное за неделю

Мнение

Вылетели с треском
Вылетели с треском Владимир Халип
Некомпетентность Лукашенко довела и хоккей, и страну до ручки
Некомпетентность Лукашенко довела и хоккей, и страну до ручки Дмитрий Бондаренко
«Макеевские сутки»
«Макеевские сутки» Евгений Афнагель
Кучеряво живем
Кучеряво живем Ирина Халип