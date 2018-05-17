Над британским посольством в Минске вывесили радужный флаг 17.05.2018, 13:17

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Сегодня отмечается Международный день борьбы с гомофобией.

17 мая, в Международный день борьбы с гомофобией, над посольством Великобритании в Минске появился радужный флаг — международный символ ЛГБТ-сообщества, сообщает «Радыё Свабода».

«Мы вывешиваем радужный флаг, поскольку сегодня отмечается Международный день борьбы с гомофобией, трансфобией и бифобией. Этим мы содействуем продвижению прав ЛГБТ-сообщества и обращаем внимание общественности на ЛГБТ-людей и дискриминацию, с которой они сталкиваются», — прокомментировала посол Великобритании в Беларуси Фиона Гибб.