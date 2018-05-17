Пашинян предложил простить долги нарушителям ПДД и фермерам с кредитами 6 17.05.2018, 14:36

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Никол Пашинян

Фото: news.am

Новый премьер-министр Армении заявил о необходимости освободить граждан от неподъемных выплат.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на первом заседании своего кабинета заявил о необходимости подумать о «механизме прощения» штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД), так как водители не в состоянии погасить накопившиеся у них долги, сообщает armenpress.am.

«Накопились штрафы и пени, люди не могут их выплатить по причине отсутствия средств. Надо придумать механизмы, как простить эти долги», — сказал Пашинян.

Премьер-министр также указал на необходимость временно отключить отслеживающие движение и соблюдение скоростного режима на дорогах видеокамеры и радары.

«Считаю целесообразным временно прекратить деятельность радаров скорости и видеокамер, приостановить или хотя бы прекратить практику налагать штрафы за то, что люди слегка зацепили сплошные линии разметки», — сказал Пашинян.

Глава правительства Армении также обратился к главе ЦБ страны Артуру Джавадяну с просьбой оказать кабмину содействие в решении проблемы с «огромной кредитной нагрузкой» на фермеров.

«Я предлагаю максимально быстро разработать механизмы по освобождению крестьян от штрафов за просрочку платежей по кредитам», — сказал премьер.

Пашинян возглавил правительство Армении 8 мая после многодневных акций протеста против назначения премьер-министром бывшего президента Сержа Саргсяна, который ушел в отставку 23 апреля.