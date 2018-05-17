Пекин потребовал от «Роснефти» прекратить работы на шельфе в Южно-Китайском море 2 17.05.2018, 14:47

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Фото: Максим Шеметов / Reuters

Китай считает добычу нефти в этой области нарушением своего суверенитета.

МИД КНР выступил против разработки месторождения «Красная орхидея», на территории которого начала во вторник работать Rosneft Vietnam — дочерняя компания «Роснефти».

Официальный представитель МИД КНР Лу Кан заявил, что ни одна компания не имеет права заниматься разработкой ресурсов в акватории, контролируемой КНР.

Как сообщает rbc.ru, так Лу Кан прокомментировал начало работ компании Rosneft Vietnam на месторождении в Южно-Китайском море.

«Мы требуем проявлять уважение к суверенитету нашего государства», — заявил Лу Кан.

Официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства заявил, что подобные вопросы могут негативно сказаться на отношениях Пекина с государствами, которые нарушают суверенитет страны.

Ранее агентство Reuters сообщило о том, что в Rosneft Vietnam опасалась негативной реакции Пекина на разработку месторождения в Южно-Китайском море. По мнению вьетнамских властей, месторождение «Красная орхидея» находится в исключительной экономической зоне Вьетнама, однако власти КНР относят его к зоне внутри так называемой «девятипунктирной линии», которой на китайских картах обведена акватория Южно-Китайского моря, которую в Пекине считают своей.

Rosneft Vietnam, как сообщает Reuters, рассчитывала не привлекать внимание к своей работе. При этом «Роснефть» на своем сайте опубликовала сообщение о начале бурения.

В самой «Роснефти», комментируя сообщение Reuters, заявили РБК, что лицензионные участки на шельфе Южно-Китайского моря, на которых ведутся работы, находятся в территориальных водах Вьетнама. «Компания ведет свою деятельность в строгом соответствии с лицензионными обязательствами и соблюдением законодательства по недропользованию республики Вьетнам», — говорится в комментарии.

Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что, «насколько нам известно, компания сделала заявление, что работает в соответствии с полученными лицензиями».