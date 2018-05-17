Купив первый в своей жизни лотерейный билет, счастливчик выиграл крупную сумму 1 17.05.2018, 14:51

Деньги житель США потратит на расширение бизнеса.

Карлос Чавес из Ньютона (Северная Каролина, США) никогда не увлекался лотереями — более того, он даже никогда не покупал лотерейных билетов, пишет сайт 120.su.

Мужчина, у которого есть своя строительная фирма, возвращался со своими сотрудниками с объекта, и по пути они заехали в магазин. Увидев, как спутники покупают лотерейные билеты, Карлос впервые в жизни поддался импульсу и тоже приобрёл один. Правда, потом он на пару дней забыл о покупке и чуть не пожалел об этом, ведь билет оказался выигрышным.

Сумма в 400 000 долларов весьма обрадовала счастливчика, и он после уплаты всех необходимых налогов планирует пустить деньги на расширение бизнеса.