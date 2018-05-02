«Матери 328» идут в администрацию Лукашенко (Видео, онлайн) 5 2.05.2018, 15:56

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Архифное фото «Радыё Свабода»

(обновляется) Активистки требуют встречи лично с правителем.

Сегодня семеро участниц движения «Матери 328» приглашены на встречу с чиновниками в администрации Лукашенко в 16:00. Ранее в Калинковичах они объявили голодовку, чтобы добиться смягчения наказания по статье 328. Также они требовали аудиенции лично у Лукашенко.

«Белсат» и «Радыё Свабода» ведут прямую трансляцию события.

Бессрочную голодовку женщины начали ночью 27 апреля. Часть голодающих находилась в Пуховичах, часть — в Калинковичах. Всего голодовку держали по Беларуси около 20 человек. В конце первого дня в квартиру к голодающим пришли местные чиновники: председатель Калинковичского райисполкома Сергей Гвоздь и председатель местного совета депутатов Виктор Замостик. Они предложили женщинам 2 мая встретиться с главой администрации Лукашенко Натальей Кочановой.

В ответ он сказали, что «Качанова ничего не решает» и объяснили, что хотят обратиться в первую очередь к Лукашенко, а потом к министру внутренних дел, генпрокурору, главе Следственного комитета.

Голодающие пьют только воду. 28 апреля одной из участниц голодовки стало плохо и ей вызвали скорую помощь.

Только за 2017 год в Беларуси по статье 328 УК (незаконный оборот наркотических средств) осудили 2830 лица, из них 40 человек – несовершеннолетние. Минимальное наказание по этой статье – от двух лет тюрьмы, максимальное – до 25 лет.