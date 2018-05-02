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Картину учителя Марка Шагала продали на аукционе почти за $10 тысяч

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  • 2.05.2018, 20:22

Владельцу лота предложили за «Старого раввина» 19287 рублей 78 копеек.

Закончились торги по ранее неизвестной картине Юделя Пэна, выставленной на один из белорусских интернет-аукционов.

Владельцу лота предложили за "Старого раввина" 19287 рублей 78 копеек.

Картина появилась на аукционе 24 апреля. Стартовая цена была - 1 рубль. Но уже в первые сутки за нее предлагали 1900 рублей.

Картина продавалась как оригинальная работа Юделя Пэна. Авторство вызвало большие споры.

“Еврорадио” получило от читателей атрибуционной заключение, сделанное в Национальном художественном музее. Там сказано, что, скорее всего, "Раввин" действительно принадлежит кисти Пэна, но это не авторская работа, а копия картины неизвестного европейского художника XVIII-XIX веков.


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