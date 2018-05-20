Илон Маск анонсировал «потрясающую» двухмоторную Tesla 20.05.2018, 16:11

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Илон Маск

Машина сможет разгоняться до 96 километров в час за 3,5 секунды.

Tesla работает над созданием полноприводного автомобиля Model 3 с двумя двигателями. Об этом основатель компании Илон Маск сообщил в Twitter.

Фото: Tesla Motors

По словам предпринимателя, машина принесет владельцу «потрясающие» ощущения. Она сможет разгоняться до 96 километров в час за 3,5 секунды, при этом максимальная скорость составит около 250 километров в час. Маск также заверил, что заряда аккумулятора Model 3 хватит на 500 километров.

For Tesla fans seeing this thread, this is a preview of what Elon is talking about. This is Franz's car (photo credit: user "honeyboobooooooooooo" on the Tesla Reddit; more here: https://t.co/z8TKxNKrZe). The T-E-S-L-A rear lettering is likely custom, as is the chrome delete: pic.twitter.com/iwonbDxolW — Ryan McCaffrey (@DMC_Ryan) 20 мая 2018 г.

«Колеса, краска — все (кроме автопилота) включено в стоимость автомобиля — 78 тысяч долларов. BMW M3 стоит столько же, но Tesla на 15% быстрее и удобнее в управлении. На треке ей не будет равных», — добавил бизнесмен.