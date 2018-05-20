Белорусы Филадельфии провели акцию «Свободу «Хартии-97!» 1 20.05.2018, 20:21

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ФОто: facebook.com

Во время акции были розданы листовки с информацией о независимом сайте.

Белорусы Филадельфии 20 мая провели акцию против блокировки независимого сайта «Хартия-97» в Беларуси.

Акция называлась «Freedom to Charter97».

Как сообщил на своей странице в «Фейсбуке» активист Вадим Васильев, во время акции были распространены листовки с информацией о сайте и его блокировке.

«Жыве Беларусь!», - написал активист.

В акции приняло участие около 30 человек. Активисты держали в руках плакаты «Свободу «Хартии-97!», «Стоп Лука!», «Нет блокировке сайта Charter97.org!».

Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий. Министерство информации возглавляет Александр Карлюкевич.

Обойти блокировку можно и вот инструкции:

- Самый простой способ читать «Хартию'97»

- Как обойти блокировку сайта «Хартия-97»

- Как обойти блокировку сайта на Android и iOS

- Поменяйте DNS на своем компьютере и читайте Хартию

- Читайте «Хартию-97» в социальных сетях.