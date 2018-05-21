Третий срок не впрок Александр Плющев, «Немецкая волна»

21.05.2018, 12:58

В российской Государственной думе возможны любые, даже самые безумные варианты.

Инициатива об изменении максимального количества президентских сроков подряд добралась до Госдумы. Впрочем, на федеральный уровень она вышла в тот момент, когда стало ясно, что это не просто очередная яркая цитата от Рамзана Кадырова. Далеко не каждое его высказывание (часто, к счастью) обретает формальные очертания, но на этот раз "пехотинцы" из чеченского парламента не просто горячо поддержали, но и не забыли воспользоваться правом законодательной инициативы.

Осадочек остался

И вроде бы очевидно, что дальше рассмотрения в Думе этот законопроект не пройдет, тем более что по сложившейся практике региональные инициативы изначально имеют немного шансов на принятие. Конечно, Чеченская Республика - дело особое, но тут не тот случай, все-таки речь идет об изменении Конституции, да и горячей поддержки предложению Кадырова пока никто из значимых персон не высказывал. Более того, первый же публичный комментарий от федеральных законодателей был отрицательным: зампред сенатского комитета Елена Афанасьева сказала, что необходимости в таких поправках не видит, и вообще - менять Конституцию каждый раз, когда этого хочется, недопустимо.

Но какой-то осадок сомнения все равно остается. То ли на фоне недавних 77 процентов на формальных выборах, то ли из-за вполне обоснованного допущения, что в нынешней Госдуме может быть принято все, что угодно. Парламент наш, будто горький пьяница, решивший завязать, на какое-то время действительно отказался от одиозных законопроектов, особо ретивым в этом отношении депутатам даже обещали какие-то взыскания за идиотские инициативы. Но сухой период длился недолго, и вот наш алкоголик вновь тяжко запил: в нижнюю палату один за другим вносятся законопроекты, напоминающие нам о временах расцвета "бешеного принтера".

За Путина

Никто ведь особо и не скрывает, что это делается под одного-единственного человека, Владимира Путина. В пояснительной записке говорится, что "на фоне сложившейся сложной внешнеполитической обстановки важно сохранить преемственность государственной власти". Куда уж тут яснее. Нельзя сказать, что подобное происходит впервые: на излете второго срока Путина, в 2007 году тоже имели место такие разговоры и даже дошло до создания фантомного движения "За Путина", которое даже проводило съезды, митинги в регионах и строило планы. Но в итоге решено было использовать вариант с преемником, с ролью которого справился Дмитрий Медведев.

Тем более, что бы там ни говорила Елена Афанасьева, но опыт изменения Конституции "когда этого захотелось" у нас есть: как раз при Дмитрии Медведеве и с его подачи в 2008 году были увеличены сроки президентских полномочий. Оглядываясь на 10 лет назад, можем ли мы сказать, каковы были объективные основания для таких изменений? Ну кроме как "тогда этого захотелось"? И захотелось, как теперь очевидно, в интересах Владимира Путина.

Неизвестная аудитория

Характерно, что на этот раз инициатива пришла из Чечни: Рамзану Кадырову можно гораздо больше, чем любому другому региональному лидеру, да и федеральных руководителей, равных ему по возможностям, немного. Поэтому нельзя точно сказать, его ли это игра в восточную лесть, за которую он не рискует получить нагоняй из Москвы, или он выполняет просьбу из администрации президента, решившей прощупать почву и посмотреть на реакции.

Но чьи реакции предполагается фиксировать? Избирателей, которые одновременно считают, что в стране нужно многое менять, но уверены, что делать это некому, кроме Путина? Пресловутых элит, которые, конечно же, не раскроют этот нехитрый фокус? Западных партнеров? Либерально настроенной, но латентно лояльной интеллигенции? Непримиримой и несистемной оппозиции, чтобы устроить ей перерыв в междоусобицах? Кто адресат этого сигнала, если это сигнал?

Проблема-2024, ставящая перед казалось бы всемогущим Владимиром Путиным законодательный заслон на пути к посту президента, очевидно, в ближайшие годы будет всплывать еще неоднократно, и предлагаемые решения будут самыми разными. Это и конституционная реформа, когда первым лицом государства становится председатель парламента или премьер-министр. Да и китайские товарищи неожиданно подали пример, вообще отменив все сроки нахождения председателя у власти. Почему бы на определенном этапе не обсудить такой соблазнительный вариант? Ну, чисто для сохранения преемственности власти в неспокойный период постоянно растущего внешнего давления? Уверен, увидим мы еще и доселе неизвестные, возможно, весьма экзотические варианты решения этой задачи.

От дворянства к царю

Судя по обновлениям в кабинете министров, в стране уже худо-бедно появилось "новое дворянство" с наследным правом, так что мешает потихоньку начать и оформление царя? Полномочия давно уже вполне соответствуют, осталось лишь избавиться от демократических рудиментов, вроде сроков полномочий и выборов между ними. Осталось лишь выбрать момент, когда такие изменения встретят наименьшее сопротивление.

С этой точки зрения принимать сейчас закон о допустимости третьего президентского срока было бы не только нерационально, но и даже как-то неуклюже и суетливо. Но мы-то с вами знаем, что в нашей Государственной думе возможны любые, даже самые безумные варианты.

Александр Плющев, «Немецкая волна»