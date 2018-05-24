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В Крыму был похищен и избит делегат крымскотатарского парламента

  • 24.05.2018, 13:44
Асан Эгиз
Фото с сайта 15minut.org

Асана Эгиза схватили люди в форме российской полиции.

В Крыму был похищен и избит крымскотатарский активист Асан Эгиз. По словам крымскотатарских лидеров, это сделали российские оккупационные власти, сообщает «Радио Польша».

В связи с этим инцидентом МИД Украины выразил протест. Это не первый случай с избиением и похищением крымскотатарских активистов.

По словам главы Меджлиса крымскотатарского народа, депутата Верховной Рады Рефата Чубарова, Асана Эгиза схватили люди в форме российской полиции, после чего связали набросили на голову мешок и жестоко избили. Асан Эгиз является делегатом Курултая, традиционного парламента крымских татар.

В связи с этим инцидентом МИД Украины заявил, что это попытка запугать крымских татар, в частности, членов татарского местного самоуправления.

Несколько дней назад российские власти арестовали двух членов организации «Крымская солидарность» – Сервера Мустафаева и Эдема Смайлова – и они обыскали их дома. Россияне оккупировали Крым в 2014 года. С тех пор они проводят политику репрессий против татарской общины полуострова.


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