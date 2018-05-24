В Минске появились наклейки «Я - Хартия-97»
- 24.05.2018, 15:39
Активисты призвали к солидарности с заблокированным в Беларуси сайтом.
Сегодня на улицах Минска появились наклейки в поддержку заблокированного в Беларуси сайта Charter97.org. Об этом сообщает пресс-служба Белорусского Национального Конгресса.
Наклейки «Я - Хартию-97», расклеенные в разных уголках Минска, призывают к солидарности с заблокированным белорусскими властями независимым сайтом.
Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий. Министерство информации возглавляет Александр Карлюкевич.
Обойти блокировку можно и вот инструкции:
- Самый простой способ читать «Хартию'97»
- Как обойти блокировку сайта «Хартия-97»
- Как обойти блокировку сайта на Android и iOS
- Поменяйте DNS на своем компьютере и читайте Хартию