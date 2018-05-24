В Минске появились наклейки «Я - Хартия-97» 24.05.2018, 15:39

Активисты призвали к солидарности с заблокированным в Беларуси сайтом.

Сегодня на улицах Минска появились наклейки в поддержку заблокированного в Беларуси сайта Charter97.org. Об этом сообщает пресс-служба Белорусского Национального Конгресса.

Наклейки «Я - Хартию-97», расклеенные в разных уголках Минска, призывают к солидарности с заблокированным белорусскими властями независимым сайтом.

Фото: facebook/БНК

Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий. Министерство информации возглавляет Александр Карлюкевич.

Обойти блокировку можно и вот инструкции:

- Самый простой способ читать «Хартию'97»

- Как обойти блокировку сайта «Хартия-97»

- Как обойти блокировку сайта на Android и iOS

- Поменяйте DNS на своем компьютере и читайте Хартию

- Читайте «Хартию-97» в социальных сетях.