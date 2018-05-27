Джорджа Буша-старшего госпитализировали в США 27.05.2018, 22:16

Джордж Буш-старший

Фото: REUTERS

Экс-президент США испытывает слабость из-за низкого кровяного давления, но находится в сознании.

Бывший президент США Джордж Буш-старший госпитализирован в воскресенье в штате Мэн из-за низкого кровяного давления.

Об этом сообщил в Twitter официальный представитель семьи Бушей Джим Макграт.

President @GeorgeHWBush was taken to Southern Maine Health Care (@SMHCHealth) today after experiencing low blood pressure and fatigue. He will likely remain there for a few days for observation. The former president is awake and alert, and not in any discomfort. — Jim McGrath (@jgm41) 27 мая 2018 г.

По его словам, 93-летний бывший американский лидер испытывает слабость, он помещен в больницу в южной части Мэна.

«Он, вероятно, останется там на несколько дней для проведения обследования», - отметил Макграт. По его словам, экс-президент находится в сознании и не испытывает дискомфорта.