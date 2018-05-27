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Джорджа Буша-старшего госпитализировали в США

  • 27.05.2018, 22:16
Джордж Буш-старший
Фото: REUTERS

Экс-президент США испытывает слабость из-за низкого кровяного давления, но находится в сознании.

Бывший президент США Джордж Буш-старший госпитализирован в воскресенье в штате Мэн из-за низкого кровяного давления.

Об этом сообщил в Twitter официальный представитель семьи Бушей Джим Макграт.

По его словам, 93-летний бывший американский лидер испытывает слабость, он помещен в больницу в южной части Мэна.

«Он, вероятно, останется там на несколько дней для проведения обследования», - отметил Макграт. По его словам, экс-президент находится в сознании и не испытывает дискомфорта.


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