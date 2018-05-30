В Минске появились стикеры с призывом разблокировать «Хартию-97» 30.05.2018, 10:05

Активисты БНК снова потребовали разблокировать независимый сайт.

Наклейки с требованием к белорусским властям отменить решение о блокировке крупнейшего независимого сайта «Хартия-97» появились на тумбах для объявлений, остановках общественного транспорта, возле рынков и магазинов, сообщает пресс-служба Белорусского Национального Конгресса.

Также активисты распространили стикеры «Беларусь будет свободной» и «Железные люди» с адресами страниц БНК в соцсетях и канала в Телеграме.

Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий. Министерство информации возглавляет Александр Карлюкевич.

Обойти блокировку можно и вот инструкции:

- Самый простой способ читать «Хартию'97»

- Как обойти блокировку сайта «Хартия-97»

- Как обойти блокировку сайта на Android и iOS

- Поменяйте DNS на своем компьютере и читайте Хартию

- Читайте «Хартию-97» в социальных сетях.