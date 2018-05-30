Аркадий Бабченко – жив (Видео, онлайн) 32 30.05.2018, 17:33

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Фото: Sergiy Karazy / Facebook

(обновлено) Организатора покушения задержали.

В Службе безопасности Украины заявили, что смерть журналиста Аркадия Бабченко инсценировали, сообщает корреспондент интернет-издания "Гордон".

"Хочу поздравить Аркадия Бабченко с его третьим днем рождения", – заявил глава СБУ Василий Грицак.

Спецоперация проводили с повышенным уровнем конспирации.

"Сейчас я могу сообщить детали спецоперации Службы безопасности Украины, благодаря которой нам удалось не только сорвать циничную провокацию, но и задокументировать подготовку российскими спецслужбами этого дерзкого преступления", – цитирует издание "Украинская правда" заявление Василия Грицака.

Председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак заявляет, что покушение на убийство российского журналиста Аркадия Бабченко выполнили ветераны антитеррористической операции на востоке Украины на заказ спецслужб России.

"Для реализации этого плана, спецслужбы России завербовали гражданина Украины Г., получившего задание найти исполнителей из числа бывших участников антитеррористической операции ", - сообщил Василий Грицак на брифинге в Киеве.

"Настоящее время" сообщает, что покушение на журналиста Аркадия Бабченко оказалось инсценировкой. Он сам пришел на пресс-конференцию, посвященную расследованию покушению на него.

"Насколько мне известно, эта операция готовилась 2 месяца. Результатом стала эта спецоперация", – сказал Бабченко – "Мою жизнь сохранили, еще раз благодарю, но были предотвращены более масштабные теракты".

О планах убить его Бабченко узнал от сотрудников СБУ месяц назад, сказал он на пресс-конференции. Ему принесли досье с фотографией из его паспорта, из чего он сделал вывод, что заказчики добыли информацию с участием спецслужб.

У него не было выбора, участвовать в этой операции или отказаться.

"Я свою работу выполнил. Я пока еще живой", – закончил свое выступление Бабченко.

"Во-первых, хотел бы извиниться, что вам всем пришлось пережить и за то, что всем пришлось пройти, потому что я и друзей, и коллег хоронил много раз, и я знаю это тошнотно-блевотное чувство, когда приходится хоронить коллег. По-другому было просто нельзя", – сказал он.

Отдельно журналист извинился перед своей женой "за тот ад, которые она прошла за эти два дня".

"Олечка, прости, пожалуйста, но здесь тоже было без вариантов", – отметил Бабченко.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что исполнитель убийства был "подставным лицом".

О покушении на Аркадия Бабченко стало известно поздно вечером 29 мая. Спустя несколько часов правоохранительные органы Украины сообщили, что журналист умер от полученных пулевых ранений. Уголовные дела возбудили следственные органы России и Украины. А премьер-министр Украины спустя несколько часов после сообщения о преступлении заявил, что за нападением стоит Кремль. В ФСБ России это заявление назвали провокацией.