Белорусский сайт Charter97.org заблокирован в России по решению Генпрокуратуры 20 31.05.2018, 13:49

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Об этом сообщили в Роскомнадзоре.

Читатель сайта Charter97.org из Калининграда Олег Саввин обратился в Роскомнадзор с просьбой объяснить, почему на территории России возникли проблемы с доступом к сайту «Хартия-97».

Сегодня Олег Саввин получил ответ из Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Калининградской области РФ, в котором говорится:

«IP-адрес 18.197.98.191, на котором согласно сведениям, полученным с сайта 2ip.ru, размещен интернет-ресурс charter97.org, внесен в «Единый реестр доменных имен, указателей страниц-сайтов в информационной телекоммуникационной сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в Интернете, содержащую информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено» на основании требования Генеральной прокуратуры от 16.04.2018».

Напомним, что с 24 января сайт Charter97.org также незаконно блокируется в Беларуси.