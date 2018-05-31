Аркадий Бабченко: Подготовка шла долго, месяц 2 31.05.2018, 17:37

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Фото: BBC

Российский журналист дал первое интервью BBC.

Российский журналист Аркадий Бабченко, убийство которого было инсценировано в рамках спецоперации Службы безопасности Украины (СБУ), рассказал корреспонденту bbc.com, как проходила эта операция, как он на нее согласился и что его жена знала о происходящем.

"Мне хотелось сказать нет, когда предложили участие в операции. Хотелось собрать шмотки и исчезнуть где-то на Северном полюсе", - рассказал Бабченко Джону Фишеру.

"Но это было невозможно, поэтому пришлось работать", - продолжил он. На вопрос, были ли у него опасения принимать участие в таком фейке, Бабченко ответил: "Речь не шла о фейк-ньюсе, речь шла о спецоперации".

"Когда тебе показывают все твои документы, документы жены, фото дома, такие фото, которые были только в российском паспортном столе, ты не задаешься вопросом, не фейк ли это ньюс. Ты думаешь о том, как выжить", - рассказал журналист.

Вопрос о том, стало результатом спецоперации, Бабченко переадресовал СБУ. "Достигнуто было то, что преступление удалось предотвратить, и при этом собрана вся доказательная база", - пояснил он.

Бабченко подтвердил информацию о том, что его супруга была в курсе проводившейся операции, о чем ранее рассказал его друг.

"Жена, конечно, знала, потому что все делалось в нашем доме на ее глазах", - сказал он. "Но я очень прошу не втягивать ее в это дело. Я устал бояться за себя и не хочу бояться за свою семью", - добавил он и еще раз выразил сожаление в связи с тем, что "пришлось друзей протащить через все это".

На вопрос, не боится ли он, что пострадает его репутация журналиста и не сыграет ли эта история на руку российским властям, Бабченко ответил иронично: "Когда к вам придут и скажут, вот заказ на твое убийство, вы займете гордую позу и скажете: я думаю о репутации СМИ, пусть меня убьют! Вперед!"

"Речь не шла о фейке, речь шла о спецоперации, - настаивает Бабченко. - Подготовка шла долго, месяц. Когда решили, что делаем в этот день, пришел гример. Мы тренировались падать. Меня загримировали. Кровь была натуральная. Все было по-настоящему".

"Жена позвонила в полицию и "скорую помощь". Приехал наряд и врачи, - продолжил Бабченко. - Меня положили на носилки, спустили в карету ["скорой помощи"]. Легенда была, что я еще живой".

"Мы отъехали, потом я "умер". "Скорая" сообщила о факте моей смерти. После этого меня отвезли в морг. Пока ворота не закрылись, в морге я изображал мертвого", - рассказал журналист

"В морге завели в комнату санитара, там я воскрес, снял футболку и умылся. Включил телевизор и сел смотреть новости о моем "убийстве". После этого меня отвезли в безопасное место. Закончилось все только в пять утра", - сообщил журналист.

Как "убивали" Бабченко

Во вторник, 29 мая, правоохранительные органы Украины сообщили, что Бабченко, покинувший Россию в начале 2017 года, был застрелен на пороге своей квартиры в Киеве.

Однако уже на следующий день Служба безопасности Украины (СБУ) объявила, что никакого убийства не было, а все произошедшее было частью спецоперации, которая закончилась задержанием организатора настоящего покушения на журналиста, заказанного российскими спецслужбами.

Сам Бабченко появился перед журналистами на брифинге в СБУ и рассказал о том, как готовилась операция. По словам журналиста, ему стало известно о "заказе" на него месяц назад, а украинские спецслужбы вели расследование два месяца.

Бабченко извинился перед своими близкими за то, что им пришлось пережить после сообщений о его убийстве.

По версии СБУ, организатором покушения был завербованный спецслужбами России гражданин Украины, который был задержан на следующий день после сообщения об убийстве Бабченко. Он предложил стать исполнителем преступления человеку, который участвовал в военной операции на востоке Украины в составе вооруженных сил страны. Ему было обещано вознаграждение в 30 тысяч долларов.

В итоге этот человек стал свидетелем по уголовному делу, которое теперь расследуется, как сообщают украинские СМИ, по статье "Теракт". Издание "Украинская правда" со ссылкой на анонимные источник в четверг сообщило, что обвиняемому в организации покушения предъявлено обвинение в терроризме.

В свою очередь депутат Верховной рады Антон Геращенко в эфире телеканала "112 Украина" рассказал, что инсценировка убийства Бабченко потребовалась, чтобы "выйти на связь организатора данного убийства с заказчиками, которые находились на территории России". "Для этого нужно было создать полное впечатление реальности, что это убийство произошло", - пояснил он.