США вышли из ядерной сделки с Ираном 6 8.05.2018, 21:30

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Трамп объявил о выходе из ядерной сделки с Ираном и ввел санкции.

Дональд Трамп объявил о выходе США из соглашения по ядерной программе Ирана. Он вводит санкции против Тегерана и его партнеров.

«Я объявляю сегодня, что США выйдут из ядерной сделки. В ближайшее время я подпишу указ об обратном введении санкций против режима. Мы введем экономические санкции против Ирана на высшем уровне», — заявил Трамп, выступая в Белом доме. Трансляцию его выступления вел телеканал CNN, передает РБК.

Ядерное соглашение, известное как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), было подписано в 2015 году Ираном и «Группой шести» (Россией, Великобританией, Китаем, США, Францией и Германией). В соответствии с ним Иран обязался ограничить свою ядерную программу в обмен на отмену международных санкций, введенных против него до подписания СВПД.

О сохранении или отмене заморозки санкций против Ирана Трамп должен был объявить 12 мая. Тем не менее американский президент в понедельник, 7 мая, заявил, что уже готов озвучить свое решение по дальнейшему участию США в ядерной сделке с Тегераном, которую он критиковал еще во время своей предвыборной кампании, называя ее «чудовищной» и «одной из худших» за всю историю.

В день принятия решения Трамп по телефону поговорил с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и председателем КНР Си Цзиньпином. Оба его собеседника являются сторонниками сохранения соглашения. Однако Макрону Трамп по телефону сообщил о своем намерении выйти из него, сообщил источник The New York Times. Хотя позднее представитель Макрона опроверг Reuters информацию американского издания.

В последние недели судьба соглашения с Ираном стала главным обсуждаемым вопросом во время визитов европейских лидеров и дипломатов в США. Визитеры из Лондона, Парижа и Берлина уговаривали Вашингтон не выходить из сделки, предупреждали об опасности ее разрыва, учитывая отсутствие альтернативной стратегии по сдерживанию иранской ядерной программы.

Несмотря на стремление сохранить сделку с Ираном, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон признавали недостатки действующего соглашения: оно не охватывает ряд беспокоящих Запад вопросов — ракетную программу Ирана, его политику на Ближнем Востоке, где Тегеран поддерживает шиитские вооруженные формирования. Для урегулирования этих вопросов Макрон и Меркель сошлись во мнении о необходимость разработки дополнительного соглашения, против чего категорически выступает Иран.