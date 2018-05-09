Нейробиологи рассказали, как путешествия влияют на наш мозг 1 9.05.2018, 18:45

Путешествия способны существенно повысить продуктивность нашего мозга.

Находясь в привычной среде, наш мозг становится ленивым, его развитие замедляется. Взбодрить его, по словам нейробиологов, помогут путешествия. Лето – лучшее время для этого, пишет etcetera.media.

ФАКТ. Доктор наук и руководитель интерактивной исследовательской лаборатории Нью-Йоркского университета Венди Сузуки отмечает, что путешествия положительно влияют на наш мозг и его развитие. Из-за смены обстановки ему приходится работать активнее, приспосабливаться к новой информации и раздражителям.

ВСТРЯСКА. Ежедневно находясь в однообразных условиях, мозг перестает активно работать, выполняя половину функций в автоматическом режиме. Как известно, при контакте с окружающей средой он создает нейронные связи. Эти связи делают нас такими, какими мы есть, поскольку мозг каждого человека настроен на индивидуальный опыт. А каждый новый опыт физически меняет мозг. Именно поэтому, чтобы мозг начал работать активнее – ему необходима встряска, смена декораций. Отличным вариантом для этого являются путешествия.

ОТДЫХ И ПРОДУКТИВНОСТЬ. Сложно поверить, но путешествия способны существенно повысить нашу продуктивность. Поездки, особенно в новые неизведанные места, заставляют «шестеренки вращаться». Отметим, что «перезагрузить систему» можно даже с помощью кратковременной поездки. Например, на выходные. Сменив обстановку, человек сразу замечает некую живость ума, значительно повышается сообразительность и концентрация внимания.

ЕШЬ! Примечательно, что положительное влияние на мозг способна оказывать даже новая еда, которую мы пробуем в путешествиях. Новые запахи, вкусы и ощущения заставляют активнее работать те участки мозга, которые отвечают за новый опыт.

СТИЛЬ ЖИЗНИ. Исследователи отмечают, что кратковременных поездок недостаточно для долговременного эффекта. Если вы хотите максимально «прокачать» свой мозг, то вам необходимо регулярно наполнять свою жизнь новым опытом, что позволяет достичь интеллектуальной, психической и эмоциональной гибкости. Один из экспериментов показал, что животные, помещенные в обогащенную среду, развивались быстрее, эффективнее учились и лучше справлялись со стрессом. Ученые подчеркивают, что с человеческим мозгом все работает по такой же системе.