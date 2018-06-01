Израиль хочет, чтобы осужденные в РФ граждане Израиля отбывали наказание на родине 1.06.2018, 18:26

Об этом сообщил посол Израиля в России Гарри Корен.

Израиль хотел бы наладить процедуру, по которой осужденные в России граждане Израиля, отбывали бы наказание на родине.

Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» посол Израиля в России Гарри Корен.

Он также отметил, что в Израиле следят за делом по процессу напавшего с ножом на журналистку «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр гражданина Израиля Бориса Грица, однако отказался комментировать его кейс. При этом Г.Корен добавил, что был рад познакомиться с Т.Фельгенгауэр лично и передать ей слова поддержки.

«У нас есть продуктивные связи израильской полиции и прокуратуры с российскими коллегами. Мы ведем работу в том направлении, чтобы осужденные, после того, как им будет определен срок в России, смогут отбывать его в Израиле. Такая практика мировая существует. Я бы не стал говорить, что это начнется в ближайшее время, и я не буду говорить про конкретный случай этого гражданина (Б.Грица — ЭМ), но желание такое есть», — сказал он.

Г.Корен подчеркнул, что в израильской пенитенциарной системе, в отличие от практики, существующей в РФ, у отбывающих наказание есть право на доступ к кошерной пище и раввину. Также, по его словам, важно из гуманных соображений иметь возможность осужденному поддерживать связь с семьей, чтобы «вернуть преступников к лучшему, а не делать из них рецидивистов».

«Мы не вмешиваемся в российское правосудие, сколько человеку присудят, столько и будет. Но, возможно, Россия согласится в какой-то момент, что человек 2⁄3 или половину срока отсидит в том или ином регионе России, а потом (отправится в Израиль – Прим.). Только не надо думать, что израильские тюрьмы — это дом отдыха, ни в коем случае», — заключил посол.

Нападение на Т.Фельгенгауэр произошло днем 23 октября 2017 года. Б.Гриц прыснул в лицо охранникам из перцового баллончика, ворвался в редакцию и ударил журналистку ножом в горло. Нападавший был задержан на месте, а ведущую увезли в больницу, где она перенесла операцию.