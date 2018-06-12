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Мариуш Блащак: Экономические трудности заставили Пхеньян пойти на переговоры

  • 12.06.2018, 22:49
Мариуш Блащак
Фото: Adam Guz /East News

Министр нацобороны Польши прокомментировал встречу президента США и диктатора КНДР.

По словам министра национальной обороны Польши Мариуша Блащака, мир с надеждой смотрит на встречу глав США и КНДР, прошедшую в Сингапуре, передает «Радио Польша».

«Конечно, можно предполагать разные сценарии. Но экономическое положение Северной Кореи настолько тяжелое и сложное, что Ким Чен Ын решил пойти на переговоры», — сказал Мариуш Блащак.

Глава военного ведомства Польши также затронул вопрос о планируемом размещении американских военных баз в стране. По словам министра, Варшава готова взять на себя часть финансирования этого проекта.

«Сейчас обсуждается вопрос создания инфраструктуры. Ее так и не могли создать на протяжении многих лет. Мы должны понести определенные расходы, чтобы подготовиться к обороне Польши в кризисной ситуации», — сказал Мариуш Блащак.

По мнению министра национальной обороны, создание в стране американских военных баз — это вопрос «безопасности Польши и поляков», а также всей Европы.

После закупки американских систем воздушной обороны Patriot Министерство национальной обороны Польши планирует приобрести подводные лодки. Три государства заинтересованы в продаже Варшаве этого вида техники.


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