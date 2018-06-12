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На белорусско-российской границе — многокилометровая очередь из машин

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  • 12.06.2018, 23:00
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Очередь растянулась на 20 километров.

На границе с Россией на трассе М1 Минск-Брест-Москва 12 июня образовались многокилометровые пробки на выезд из Беларуси, сообщает tut.by.

Очередь на выезд из Беларуси достигала, по некоторым оценкам, 12−15 километров. Трасса М1 — основная транзитная дорога в РФ.

«По словам водителей, на этом участке такие заторы не свойственны. Однако сегодня с самого утра большегрузные автомобили стоят в очереди по нескольку часов. Задержка происходит на российской стороне. На въезд в Беларусь очередей нет», — отметили в сюжете.

Наличие очередей подтвердил начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц, сообщает БелТА.

По его словам, около 19.00 протяженность автоколонны на дороге составляла почти 20 км. В настоящее время здесь в усиленном режиме работают сотрудники Госавтоинспекции.


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