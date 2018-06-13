Анна Фотыга: Блокировка «Хартии-97» должна оцениваться как поворотный момент для отношений с Беларусью 13.06.2018, 16:24

Анна Фотыга

Депутат Европарламента призвала оказать давление на режим Лукашенко.

На Международной конференции «Беларусь 2018: Голос гражданского общества» депутат Европарламента, экс-министр иностранных дел Польши Анна Фотыга напомнила о блокировке сайта «Хартия-97» в Беларуси и предложила рассматривать это как повод для прекращения контактов ЕС с режимом Лукашенко.

Текс выступления Анна Фотыга опубликовала в «Фейсбуке» и на своем сайте:

«Было бы интересно узнать, как белорусы воспринимают учения «Запад-2017». Рассматривали ли они маневры как возможность молчаливой оккупации, своего рода ползучей аннексии Беларуси.

Надеюсь, что Высокий представитель, госпожа Могерини (Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Фредерика Могерини – ред.) и комиссар Хан (комиссар Европейского Союза по европейской политике соседства и переговорам о расширении Йоханнес Хан) поймут следующее. Блокировку независимого сайта «Хартия-97» можно рассматривать, как еще один случай в серии запугиваний. Но это, скорее, должно быть оценено, как поворотный момент для отношений с Беларусью. Это красноречивый шаг, и Лукашенко хочет сохранить блокировку.

Я абсолютно уверенa, что сейчас не время для контактов ЕС-Беларусь, но настало время оказать давление на режим Лукашенко».

Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий. Министерство информации возглавляет Александр Карлюкевич.

Обойти блокировку можно и вот инструкции:

- Самый простой способ читать «Хартию'97»

- Как обойти блокировку сайта «Хартия-97»

- Как обойти блокировку сайта на Android и iOS

- Поменяйте DNS на своем компьютере и читайте Хартию

- Читайте «Хартию-97» в социальных сетях.