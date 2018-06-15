Автор романа из одного предложения получил премию в €100 тысяч 15.06.2018, 17:42

Сюжет романа происходит в течение 24 часов.

Роман Майка Маккормака «Solar Bones» получил Международную Дублинскую литературную премию. Книга состоит всего из одного предложения на 270 страницах, пишет «Радыё Свабода».

Жюри премии назвало книгу Маккормака «амбициозной формально, бесстрашной стилистически, захватывающей лингвистически».

Сюжет романа происходит в течение 24 часов, на День Всех святых, когда умершие могут вернуться в мир живых. История рассказывается от имени мужчины - мужа, отца, инженера - который сводит счеты с собственной жизнью, глядя в прошлое и будущее.

Стоит отметить, что главный герой - покойник. По мнению автора, это объясняет то, почему книга написана одним предложением.

Книга «Solar Bones» была среди номинантов на Букеровскую премию.