Вице-президент Европарламента: Свобода Беларуси не должна быть заложницей отношений между ЕС и Россией 6 16.06.2018, 10:01

1,435

Рамон Луис Валькарсель

Вице-президент Европарламента Рамон Луис Валькарсель призвал ЕС поддержать сайт «Хартия-97».

Выступая на конференции «Беларусь-2018: голоса гражданского общества», которая прошла 5 июня, вице-президент Европарламента Рамон Луис Валькарсель сравнил методы репрессий режима Лукашенко с приемами работы государства «Большого брата» в романе Джорджа Оруэлла «1984». Вице-президент говорил о новых формах цензуры двадцать первого века и о важности поддержки независимых СМИ в Беларуси.

Сайт Charter97.org приводит текст выступления вице-президента Европарламента целиком:

- «Большой брат» смотрит на тебя, анализирует каждый твой шаг, слушает все, что ты говоришь и с кем ты говоришь, писал Оруэлл в своем романе, который казался нам фантастикой.

Белорусы не могут свободно высказывать свои мысли, и утверждать обратное было бы неправдой. На улицах Минска, где КГБ продолжает работать в полную силу, вместо споров можно услышать шепот, а в худших случаях - молчание.

Необходимо принять реальность такой какая она есть. Почему? Потому, что одна из слабостей внешней политики ЕС за последние годы это неспособность назвать вещи своими именами. Оговорки только подрывают наше влияние в «Восточном партнерстве» и придают силы тем, кто не уважает европейские ценности.

Поэтому, мне хотелось бы попросить у вас прощения. Извиняюсь, например, за слова «управляемая демократия». Правильнее было бы сказать «диктатура». Язык является основой для действий, и действия невозможны без правильной терминологии. И язык, сами слова это зачатки перемен. В Беларуси перемены означают завершение перехода от закрытого авторитарного режима к демократии. Этот переход должен был завершиться еще в конце прошлого века.

Слово - это самое мощное оружие демократов для защиты свободы. И «Большой брат» знает об этом. Поэтому, цензура - это щит, которым он пытается оставить свободу. Мы допускаем ошибку, когда не хотим понять, что цензура может адаптироваться и принимать различные формы, а не только одну.

К лучшему или к худшему, но Беларусь определенно инновационная страна. К лучшему, когда проявляется творческий потенциал ее граждан, например в Свободном театре или в успешной разработке приложения «Вайбер» - важного достижения на постсоветском пространстве. И к худшему, когда власти демонстрируют постоянную одержимость в подавлении всех возможных форм выражения.

«Большой брат» (белорусские власти) стремится к абсолютному контролю сознания каждого белоруса: всех мыслей, страхов, желаний, снов. И хотя, к счастью, он не в состоянии достичь этой цели, он прибегает к все более изощренным приемам. Понимая, что заключение в тюрьму выглядит некрасиво, он придумал принудительное психиатрическое лечение тех, кто отказывается замолчать.

Более того, режим Лукашенко четко дал понять, что если и оставалось хоть какое-то пространство для свободы выражения в Беларуси, то оно было в только в Интернете. Поэтому, поправки в закон о СМИ это не случайность, так как они направлены на то, чтобы даже мобильный телефон перестал быть убежищем и местом, где можно было спрятаться от реальности.

Блокировка независимых сайтов, таких как «Хартия-97» соответствует цели «Большого брата» (белорусского государства) - адаптироваться к современности. Модернизация репрессий - вот в чем суть Лукашенко.

Мы переходим от эпохи дезинформации к эпохе преднамеренно создаваемого смешения понятий. Авторитарные режимы применяют все боле изощренные приемы, чтобы обеспечить репрессии и при современных формах коммуникаций. Тот факт, что эти приемы почти прозрачны значительно затрудняет возможность действий, например, со стороны Европейского Союза. Похоже, переход репрессий в цифровую сферу застиг нас врасплох. А еще кажется, что для того, чтобы последовали действия, необходимы убийства журналистов.

Мы не забудем о том, что убийство основателя «Хартии-97» Олега Бебенина никогда не было расследовано. Но мы также никогда не должны забывать и о том, что те, кто продолжает его работу, и в целом, все белорусские журналисты, подвергаются репрессиям, которые сильно затрудняют их жизни. Поэтому, те из нас, кто верит в свободу, должны срочно модернизировать наши стандарты защиты прав человека и, если необходимо, расширить их на цифровую сферу.

Свобода Беларуси не должна быть заложницей отношений между Евросоюзом и Россией. В то время как большинство традиционных СМИ находятся под контролем государства, Интернет оставался последней надеждой тех, кто сражается за свободу при помощи слова как единственного оружия.

Европейский Союз всегда выстраивал и должен продолжать выстраивать свою политику по отношению к Беларуси, исходя из интересов людей. Особенно, когда мы исполняем свою часть договора и сняли санкции в обмен на прогресс в области прав человека. И хотя некоторый робкий прогресс имел место, удушение свободной прессы затмевает все остальное. Не говоря уже о смертной казни. Не было ни моратория, ни отмены. И на дворе уже 2018 год.

Многие граждане Беларуси разделяют демократические ценности. И если в Евросоюзе верят в роль свободной информации при построении свободного общества, мы должны безоговорочно поддержать свободу прессы. Потому что демократизация невозможна без свободной информации, и в Беларуси не может быть свободной информации без журналистов.

Точно также Европейский Союз не может и не должен покидать тех белорусов, которые хотят жить в более свободной и демократической стране; ЕС не может закрывать глаза на новые акты репрессий и цензуры, какими бы изощренными они не были.

Таким образом, в завершение я хочу повторить то, что я уже писал в Еврокомиссию после блокировки сайта «Хартия-97»: если сегодня мы не защитим свободу прессы в Беларуси, то может придти время, когда в стране не останется свобод, которые можно было бы защищать».