«От нас зависит будущее» 2 16.06.2018, 15:37

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Фото: Кирилл Канин

Сотни жителей Новосибирска потребовали отставки правительства.

В России прошел первый митинг против повышения пенсионного возраста и роста цен на бензин.

Участники потребовали отставки федерального правительства, сообщает сайт tayga.info.

Митинг прошел в центре города на площади Ленина. Акцию заявили Партия пенсионеров и «Пенсионеры за достойную жизнь». На нее также пришли члены «Левого фронта», Либертарианской партии и сторонники политика Алексея Навального.

Фото: tayga.info

Перед началом митинга пенсионеры собирали подписи за то, чтобы остановить законопроект о повышении пенсионного возраста, снизить цены на бензин и отправить в отставку правительство России под руководством Дмитрия Медведева. Госдума, напомним, переназначила чиновника по представлению Путина после мартовских выборов президента.

Фото: tayga.info

Сотрудница полиции попросила стоявшую по соседству женщину показать на камеру ее плакаты, сфотографировала два. «Я вам могу и третий показать [о коррупции], стою с ним каждый день у вашей полиции, мимо [начальник ГУ МВД Юрий] Стерликов проходит и голову опускает», — предложила женщина, но сотрудница не решилась.

Большинство плакатов были посвящены повышению пенсионного возраста и коррупции во власти. На одном значилось: «Путин-Россия. 5:0». Сборная страны накануне выиграла у команды Саудовской Аравии в стартовом матче домашнего Чемпионата мира по футболу, но в этот же день власти объявили о повышении пенсионного возраста и НДС с 18% до 20%.

Фото: tayga.info

«Мы в глаза называем казнокрадов казнокрадами, проводим митинги, а они нам говорят, пенсионерам: «не раскачивайте лодку» <...> Ну какая мы пятая колонна, мы обычные жители», — заявил ведущий Юрий Зимин.

«Мы платим налоги, а они разворовывают и говорят, что для нас денег нет, — заметил глава местного фонда „Мы против коррупции“ Виктор Сорокин. — Денег нет на то, чтобы уходить на пенсию в 60 лет, чтобы народное достояние — бензин и солярку — продавать людям по нормальным ценам. Самое чудовищное, что в других странах, у которых нет нефти, это стоит дешевле, чем у нас. Под лежачий народ дешевый бензин не потечет, а пенсионный возраст повышаться будет, поэтому мы только начинаем этот пробег. Мы его завершим только победой!»

Фото: tayga.info

«Наш гарант Конституции говорил, что пенсионный возраст поднимать не будут, — напомнил Алексей Денисюк. — Значит он не гарант даже своему слову».

Денисюк призвал людей потребовать отставки правительства. «И президента тоже», — выкрикнул мужчина из толпы. «И президента, если он даже не выполняет свои обещания», — поддержал Денисюк.

Фото: tayga.info

Выступавшие предложили всем жителям направить новосибирским депутатам Госдумы требования, чтобы те публично объявили, что не поддержат «антинародный законопроект». «От того, сколько нас будет здесь 28 июня, зависит будущее, — анонсировал следующую акцию Зимин. — Сегодня на Новосибирск смотрит вся Россия. Сегодня фактически первая публичная акция протеста против повышения пенсионного возраста».

Фото: tayga.info

По словам организаторов, они уже подали уведомление в мэрию о новом митинге на вечер 28 июня. Планируется, что он пройдет на площади Ленина. «Нам уже начинают говорить представители власти, что в следующий раз не разрешат, что никаких лозунгов против повышения пенсионного возраста не должно быть», — рассказал Денисюк.

«Вспомните массовые протесты против отмены льготного проезда пенсионеров. Несмотря на то, что экс-губернатор Юрченко стоял на своем, он вынужден был уступить, — напомнил выступавший. — Вспомните, когда хотели поднять тарифы ЖКХ на 15%, тоже пошла волна протестов, поэтому власть вынуждена была опять уступить. Если мы будем молчать, они с нами смогут сделать всё, что угодно».

Митинг, по оценкам журналистов, собрал около 300 человек. Акция прошла без инцидентов.