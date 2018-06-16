«От нас зависит будущее»2
- 16.06.2018, 15:37
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Сотни жителей Новосибирска потребовали отставки правительства.
В России прошел первый митинг против повышения пенсионного возраста и роста цен на бензин.
Участники потребовали отставки федерального правительства, сообщает сайт tayga.info.
Митинг прошел в центре города на площади Ленина. Акцию заявили Партия пенсионеров и «Пенсионеры за достойную жизнь». На нее также пришли члены «Левого фронта», Либертарианской партии и сторонники политика Алексея Навального.
Перед началом митинга пенсионеры собирали подписи за то, чтобы остановить законопроект о повышении пенсионного возраста, снизить цены на бензин и отправить в отставку правительство России под руководством Дмитрия Медведева. Госдума, напомним, переназначила чиновника по представлению Путина после мартовских выборов президента.
Сотрудница полиции попросила стоявшую по соседству женщину показать на камеру ее плакаты, сфотографировала два. «Я вам могу и третий показать [о коррупции], стою с ним каждый день у вашей полиции, мимо [начальник ГУ МВД Юрий] Стерликов проходит и голову опускает», — предложила женщина, но сотрудница не решилась.
Большинство плакатов были посвящены повышению пенсионного возраста и коррупции во власти. На одном значилось: «Путин-Россия. 5:0». Сборная страны накануне выиграла у команды Саудовской Аравии в стартовом матче домашнего Чемпионата мира по футболу, но в этот же день власти объявили о повышении пенсионного возраста и НДС с 18% до 20%.
«Мы в глаза называем казнокрадов казнокрадами, проводим митинги, а они нам говорят, пенсионерам: «не раскачивайте лодку» <...> Ну какая мы пятая колонна, мы обычные жители», — заявил ведущий Юрий Зимин.
«Мы платим налоги, а они разворовывают и говорят, что для нас денег нет, — заметил глава местного фонда „Мы против коррупции“ Виктор Сорокин. — Денег нет на то, чтобы уходить на пенсию в 60 лет, чтобы народное достояние — бензин и солярку — продавать людям по нормальным ценам. Самое чудовищное, что в других странах, у которых нет нефти, это стоит дешевле, чем у нас. Под лежачий народ дешевый бензин не потечет, а пенсионный возраст повышаться будет, поэтому мы только начинаем этот пробег. Мы его завершим только победой!»
«Наш гарант Конституции говорил, что пенсионный возраст поднимать не будут, — напомнил Алексей Денисюк. — Значит он не гарант даже своему слову».
Денисюк призвал людей потребовать отставки правительства. «И президента тоже», — выкрикнул мужчина из толпы. «И президента, если он даже не выполняет свои обещания», — поддержал Денисюк.
Выступавшие предложили всем жителям направить новосибирским депутатам Госдумы требования, чтобы те публично объявили, что не поддержат «антинародный законопроект». «От того, сколько нас будет здесь 28 июня, зависит будущее, — анонсировал следующую акцию Зимин. — Сегодня на Новосибирск смотрит вся Россия. Сегодня фактически первая публичная акция протеста против повышения пенсионного возраста».
По словам организаторов, они уже подали уведомление в мэрию о новом митинге на вечер 28 июня. Планируется, что он пройдет на площади Ленина. «Нам уже начинают говорить представители власти, что в следующий раз не разрешат, что никаких лозунгов против повышения пенсионного возраста не должно быть», — рассказал Денисюк.
«Вспомните массовые протесты против отмены льготного проезда пенсионеров. Несмотря на то, что экс-губернатор Юрченко стоял на своем, он вынужден был уступить, — напомнил выступавший. — Вспомните, когда хотели поднять тарифы ЖКХ на 15%, тоже пошла волна протестов, поэтому власть вынуждена была опять уступить. Если мы будем молчать, они с нами смогут сделать всё, что угодно».
Митинг, по оценкам журналистов, собрал около 300 человек. Акция прошла без инцидентов.