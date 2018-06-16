В России прошли первые митинги против повышения пенсионного возраста 2 16.06.2018, 21:46

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В митингах приняли участие, как сторонники Алексея Навального, так и левых сил.

Россияне, недовольные планами правительства поднять пенсионный возраст, начали выходить на акции протеста - как и опасались в Кремле. Первый такой митинг прошел в Новосибирске, аналогичные акции готовятся в Омске, Сыктывкаре, Саратове и других городах, пишет newsru.com.

Митинг в Новосибирске собрал около 300 человек. Акцию заявили Партия пенсионеров и "Пенсионеры за достойную жизнь". На нее также пришли члены "Левого фронта", Либертарианской партии и сторонники политика Алексея Навального.

Собравшиеся на площади Ленина потребовали от правительства отменить повышение пенсионного возраста, остановить рост цен на бензин и уйти в отставку.

Люди, выступавшие перед собравшимися, призвали сибиряков повторно выйти на новую акцию протеста против повышения пенсионного возраста 28 июня.

В Рязани сегодня, 16 июня, прошли одиночные пикеты против пенсионной реформы. Первым в пикет встал сторонник оппозиционера Алексея Навального Алексей Борисов. Он развернул на площади Победы, перед зданием Муниципального культурного центра плакат: "Работай - плати - подыхай! Требуем отмены повышения пенсионного возраста".

Митинги против новой пенсионной реформы готовятся и в других городах. 1 июля акция против повышения пенсионного возраста планируется в Омске.

Сыктывкарцы тоже собираются выйти на митинг 1 июля. Жители другого города Коми - Сосногорска - намерены протестовать 24 июня.

В Саратове акции протеста готовы организовывать КПРФ.

14 июня премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе заседания кабинета министров объявил о решении правительства повысить пенсионный возраст. Согласно предложению кабмина, речь идет о поэтапном повышении - с начала следующего года в течение последующих 15 лет. В итоге пенсионный возраст в России должен будет увеличиться на пять лет для мужчин, до 65 лет, и на восемь лет для женщин, до 63 лет.

Примечательно, что президент Владимир Путин в 2005 году заявил: "Я против увеличения сроков пенсионного возраста! И пока я президент, такого решения принято не будет!" Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в оправдание своего шефа заметил, что обстоятельства изменились. "Здесь важно вспомнить, что все-таки это было 13 лет назад", - сказал Песков. Он добавил, что "президент не участвует в проработке этого вопроса".