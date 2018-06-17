Миллион россиян протестуют против повышения пенсионного возраста 2 17.06.2018, 14:54

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В большей части регионов РФ люди не доживают до заявленных реформой лет.

Онлайн-петиция на сайте Change.org против повышения пенсионного возраста для мужчин до 65, а для женщин — до 63 лет к 2034 году набрала к 14:10 1 млн 24 тыс. 793 подписи.

Петиция адресована президенту РФ, премьер-министру и Федеральному Собранию. Свою позицию инициатор петиции — Общероссийское объединение профсоюзов Конфедерация труда России — мотивировал тем, что в большей части регионов люди не доживают до заявленных реформой лет. «По официальным данным Росстата, в 62 субъектах Российской Федерации средняя ожидаемая продолжительность жизни мужчин меньше 65 лет, а в трех субъектах — меньше 60 лет. При сохранении демографических тенденций в целом по России, до 65 лет не доживет 40% мужчин и 20% женщин», — следует из пояснения к петиции.

Кроме того, в нем утверждается, что причина дефицита пенсионного фонда заключается не в соотношении пенсионеров и работающих граждан, а в том, что и-за теневой оплаты труда» регулярные отчисления поступают только на 43,5 миллиона работников. Теневой фонд оплаты труда составляет порядка 10 трлн. руб. в год, в результате чего в пенсионный фонд не поступает 2,2 трлн. руб», — говорится в петиции.

Ее авторы утверждают, что при сохранении текущих сроков выхода на пенсию при полной легальной занятости трудоспособного населения дефицита в ПФР бы не было, а пенсия достигла бы более 13 тыс. руб.

Днем ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова пообещала, что благодаря повышению пенсионного возраста для ныне работающих граждан уже с 2019 года пенсия у вышедших на нее неработающих пенсионеров повысится до 12 тыс. руб.

14 июня правительство объявило о выбранном варианте пенсионной реформы. Согласно нему, с 2019 года пенсионный возраст начнут повышать каждый год на один год. Таким образом, к 2028 году мужчины будут уходить на пенсию в 65 (на пять лет позже), а женщины к 2034 году — в 63 года (на восемь лет позже), причем последнее увеличение мотивируется «изменением роли женщины в обществе» и почти равным распределением доходов и обязанностей в семье. Также составители законопроекта обращали внимание на рост пенсионного возраста в развитых странах. С критикой данного проекта вступили профсоюзы врачей и учителей. 16 июня законопроект о пенсионной реформе был направлен на рассмотрение в Госдуму. Профсоюзы предложили повысить пенсионный возраст для женщин не на восемь, а на пять лет. Бизнес в целом согласился с предложенным правительством проектом реформы.