Активисты Беларуси обратились к президентам Германии, Польши, Австрии и Израиля 5 18.06.2018, 19:38

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Фото: «Радыё Свабода»

29 июня президенты Германии, Польши, Австрии и Израиля намерены посетить Беларусь.

Общественные деятели Беларуси обратились к руководству Германии, Польши, Австрии и Израиля с призывом включить посещение Куропат в программу ближайшего официального визита в Беларусь.

Достопочтенные господа - Франк-Вальтер Штайнмайер, Анджей Дуда, Ван дер Бэлен, Реувен Ривлин!

По информации официального Минска, 29 июня запланирован Ваш визит в Беларусь на открытие Мемориала в Тростенце — нацистском лагере смерти, где в 1941-44 годах было уничтожено более 206 тысяч человек.

Рядом с Мемориалом Тростенец находится урочище Благовщина, место захоронения жертв большевистского режима. Но над ним не памятник, не кресты, а городская свалка. И это неслучайно: белорусские власти до сих пор скрывают факт коммунистического геноцида, масштабы сталинских репрессий. В Беларуси сотни таких захоронений — и только Куропаты стали единственным местом чествования жертв коммунистического режима, юридически признанным государством. Но даже здесь регулярно происходят акты вандализма.

В начале июня в охранной зоне крупнейшего белорусского национального некрополя Куропаты, где сталинские палачи в 1937-1941 годах расстреляли до 250 тысяч безвинных людей, с разрешения властей открылся ресторанно-развлекательный комплекс.

Куропаты, один из самых больших в Европе и мире некрополей жертв тоталитарных режимов, стоят в одном ряду с Освенцимом, Майданеком, Катынью. Появление в охранной зоне мемориала ресторанно-развлекательного комплекса вызвало возмущение белорусского общества. Но на этот вандализм никак не отреагировали официальные власти. Более того, они начали преследование не тех, кто виноват в надругательстве над памятью замученных, а людей, которые организовали бессрочную акцию протеста с требованием закрыть ресторанно-развлекательный комплекс в Куропатах.

Мы просим Вас обратить пристальное внимание на ситуацию вокруг Куропат.

Обращаемся к Вам, а также к официальным руководителям Ваших делегаций, с призывом включить Куропаты в программу визитов в Беларусь. Мы просим Вас возложить цветы на могилы безымянных жертв коммунистического террора.

Нацистские и коммунистические преступления против человечности должны быть осуждены, чтобы они не повторились.

Светлана Алексиевич, лауреат Нобелевской премии по литературе

Ирина Вешторд, «Белорусская социал-демократическая партия (Громада)»

Юрий Губаревич, Движение «За Свободу»

Анатолий Лебедько, «Объединенная гражданская партия»

Елена Маковская, МОО «Объединение белорусов мира «Бацькаўшчына»

Ольга Николайчик, «Европейская Беларусь»

Владимир Некляев, «Белорусский национальный конгресс»

Алесь Пашкевич, ОО «Союз белорусских писателей»

Борис Петрович (Саченко), ОО «Союз белорусских писателей»

Павел Северинец, «Белорусская христианская демократия»

Вячеслав Сивчик, Движение солидарности «Вместе»

Нина Шидловская, МОО «Объединение белорусов мира «Бацькаўшчына»

Алексей Янукевич, «Партия БНФ»