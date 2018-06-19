Китайские военные пройдут парадом по центру Минска 11 19.06.2018, 8:58

1,239

Армия Китая появится в белорусской столице впервые.

Китайские военнослужащие впервые будут участвовать в параде на официальный "день независимости" 3 июля в Минске, сообщает interfax.by со ссылкой на министерство обороны.

"Впервые в военном параде войск Минского гарнизона планируется участие парадного расчета военнослужащих Народно-освободительной армии Китая", - отметили в министерстве.

"В настоящее время проводятся заключительные тренировки парадных расчетов. Генеральные репетиции пройдут 23 и 28 июня с 23.00 на пересечении пр. Победителей и пр. Машерова в Минске", - заявили в министерстве.