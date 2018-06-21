Пресс-служба Еврокомиссии: Блокировка интернет-сайтов в Беларуси - нарушение международных обязательств 2 21.06.2018, 11:05

В Минске прибыли два комиссара Евросоюза.

С 21 по 22 июня с визитом в Минске находятся комиссар ЕС по европейской политике соседства и переговорам о расширении Йоханнес Хан и комиссар по цифровой экономике и обществу Мария Габриэль.

Комиссары Хан и Габриэль примут участие в десятом неформальном диалоге «Восточного партнерства» совместно с министрами иностранных дел и министрами, отвечающими за развитием цифровых технологий, Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Молдовы и Украины. Будут обсуждаться вопросы сотрудничества в области цифровой экономики, кибербезопасности и распространения электронных услуг

Комиссар Хан проведет двухсторонние встречи с Александром Лукашенко, министром иностранных дел Владимиром Макеем и министром связи и информатизации Сергеем Попковым. В пресс-службе Еврокомиссии Charter97.org не пояснили, какие цели у этих встреч и какие будут затрагиваться вопросы.

Комиссар Габриэль встретится с министром связи и информатизации Беларуси, чтобы обсудить «возможности сотрудничества в цифровой сфере и в области кибербезопасности».

На вопрос корреспондента Charter97.org о том, можно ли сказать, что в Беларуси наблюдается плюрализм и независимость СМИ (один из ожидаемых результатов «Восточного партнерства»), если в стране заблокирован крупнейший независимый сайт, в пресс-службе Еврокомиссии ответили следующее:

«Несомненно, мы ждем улучшений в этой области. То же самое относится к верховенству права и к основополагающим свободам. ЕС использует все возможности, чтобы выразить нашу озабоченность действиями белорусских властей в связи с основополагающими свободами, включая свободу слова и СМИ. ЕС продолжает напоминать о том, что блокировка интернет-сайтов независимых СМИ представляет собой тревожную тенденцию. Такие действия являются нарушениями международных обязательств, принятых на себя Беларусью, таких как Международный пакт о гражданских и политических правах. ЕС неоднократно призывал белорусские официальные власти обеспечить беспрепятственный доступ к информации».