закрыть
22 июня 2018, пятница, 19:43
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Польская армия вернет в строй танки Т-72

1
  • 22.06.2018, 18:20
  • 1,930

Всего в польскую армию переводят несколько десятков советских танков.

Агентство военного имущества Польши, которое за два последние десятилетия освободило национальную армию республики от ненужной недвижимости и вышедшей из строя техники, начинает возвращать вооруженным силам отозванные ранее советские танки Т-72. Об этом пишет Rzeczpospolita.

Всего, по данным журналистов, в строй после модернизации вернутся несколько десятков танков, которые «помнят еще времена Организации Варшавского договора» и уже были подготовлены к продаже Иордании.

Глава Агентства военного имущества Польши Кшиштоф Фалковский подтвердил, что сделка, которая была запланирована с одной из стран Северной Африки, приостановлена. «Вся недвижимость, которая готовилась к продаже, особенно расположенная на восточной стороне от Вислы, еще раз тщательно осматривается военными. Теперь для ее передачи гражданским нужно согласие министерства обороны», — указал Фалковский.

По словам военного эксперта Войцеха Лучака, возвращение Т-72 на службу связано с увеличением численности армии Польши. Эксперт отметил, что власти республики приняли решение о создании новых танковых частей. «В настоящее время другой возможности быстро и относительно дешево оснастить танками две создаваемые бронетанковые бригады нет», — пояснил Лучак.


популярное за неделю

Мнение

Ничего себе, должок!
Ничего себе, должок! Владимир Халип
Генеральная уборка
Генеральная уборка Тигран Хзмалян
Дружба с новым «старшим братом»
Дружба с новым «старшим братом» Валерий Карбалевич
Вулканический синдром
Вулканический синдром Владимир Горбулин