Польская армия вернет в строй танки Т-72 1 22.06.2018, 18:20

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Всего в польскую армию переводят несколько десятков советских танков.

Агентство военного имущества Польши, которое за два последние десятилетия освободило национальную армию республики от ненужной недвижимости и вышедшей из строя техники, начинает возвращать вооруженным силам отозванные ранее советские танки Т-72. Об этом пишет Rzeczpospolita.

Всего, по данным журналистов, в строй после модернизации вернутся несколько десятков танков, которые «помнят еще времена Организации Варшавского договора» и уже были подготовлены к продаже Иордании.

Глава Агентства военного имущества Польши Кшиштоф Фалковский подтвердил, что сделка, которая была запланирована с одной из стран Северной Африки, приостановлена. «Вся недвижимость, которая готовилась к продаже, особенно расположенная на восточной стороне от Вислы, еще раз тщательно осматривается военными. Теперь для ее передачи гражданским нужно согласие министерства обороны», — указал Фалковский.

По словам военного эксперта Войцеха Лучака, возвращение Т-72 на службу связано с увеличением численности армии Польши. Эксперт отметил, что власти республики приняли решение о создании новых танковых частей. «В настоящее время другой возможности быстро и относительно дешево оснастить танками две создаваемые бронетанковые бригады нет», — пояснил Лучак.