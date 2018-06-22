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Лукашенко: Провалимся - надо будет в состав какого-то государства идти

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  • 22.06.2018, 21:23
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Диктатор сделал странное заявление после недавней встречи с Путиным.

22 июня во время поездки в Шкловский район Александр Лукашенко заявил, что в случае провала в экономике «надо будет в состав какого-то государства идти».

— Мы на фронте. Если мы не выдержим эти годы, провалимся, значит, надо будет в состав какого-то государства идти или о нас просто будут вытирать ноги, - цитирует правителя Беларуси «Еврорадио».


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