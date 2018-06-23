«Хартию-97» частично разблокировали накануне приезда четырех президентов? 21 23.06.2018, 11:46

2,515

Примерно треть опрошенных пользователей сообщают, что могут читать Charter97.org в Беларуси.

Часть пользователей из Беларуси стали сообщать о возможности читать Charter97.org без использования анонимайзеров и специальных программ. Но свободно «Хартия-97» открывается только примерно у трети опрошенных нами читателей.

Вероятно, власти решили «приоткрыть» сайт в связи с приездом в Беларусь двух европейских комиссаров Йоханесса Хана и Марии Габриэль, а также в связи с предстоящим на следующей неделе визитом в Минск четырех президентов — Австрии, Польши, Израиля и Германии — которые должны приехать на открытие мемориала в Тростенце.

Просим наших читателей на адрес charter97@gmail.com и в комментариях сообщить открывается ли у вас Charter97.org, Charter97.eu и Charter97.info.

Напомним, сайт Charter97.org блокируется в Беларуси с 24 января этого года. Блокировку популярного независимого сайта осудили правительства европейских стран, международные правозащитные организации и структуры, включая ОБСЕ и Европейский парламент.