Сайт «Хартия-97» по-прежнему заблокирован в Беларуси 23.06.2018, 13:31

Информация о том, что Charter97.org частично открывается в Беларуси, не подтвердилась.

Сегодня утром треть опрошенных нами читателей из Беларуси сообщили о возможности читать Charter97.org без использования анонимайзеров и специальных программ. Но после проведения более широкого опроса на сайте и в социальных сетях выяснилось, что сайт «Хартия-97» по-прежнему заблокирован в Беларуси. Данные статистики также являются средними для субботы в последние месяцы.

Напомним, Charter97.org блокируется в Беларуси с 24 января этого года. Блокировку популярного независимого сайта осудили правительства европейских стран, международные правозащитные организации и структуры, включая ОБСЕ и Европейский парламент.