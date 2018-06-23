Десять любопытных фактов о мороженом

Десять любопытных фактов о мороженом1
- 23.06.2018, 21:22
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Лидеры по потреблению мороженого - жители США.
Мороженое – это любимое лакомство как детей, так и взрослых. Кажется, что мы знаем об этом холодном десерте всё, так как его вкус знаком нам с раннего детства. Однако многие интересные сведения о нём не столь известны большинству людей, пишет blog.liebherr.com.
1. Китай – родина мороженого
Первые упоминания о мороженом появились более 4000 лет назад в Древнем Китае. В то время для правителей готовили особое лакомство – смесь из снега и льда с кусочками апельсинов, лимонов и зёрен граната.
При дворе римского императора были популярны похожие прохладительные десерты. Согласно легенде, бегуны, выстроившиеся вдоль Аппиевой дороги, передавали друг другу вёдра со снегом, добытым с горных вершин, чтобы быстро доставить их до императорской кухни. Впоследствии его превращали во вкусное лакомство, добавляя фруктовый сок и десерт.
2. Фруктовый лёд был изобретён благодаря замёрзшему лимонаду
По чистой случайности один из видов мороженого был открыт американцем Фрэнком Эпперсоном. Однажды вечером он забыл стакан с лимонадом на крыльце своего дома. Во время его отсутствия ударил мороз, и напиток замёрз вместе с палочкой для перемешивания. Утром он решил попробовать на вкус замёрзшую массу и остался в полном восторге. Спустя 20 лет он запатентовал свой рецепт и начал производство фруктового льда.
3. Для дегустации мороженого профессионалы используют золотые ложки
Золото не имеет вкуса и запаха, поэтому профессиональные дегустаторы используют ложки из этого драгоценного металла для оценки мороженого.
4. Мороженое помогает закалить горло
Такой способ закалки понравится всем, в особенности детям. При регулярном употреблении мороженое оказывает положительный эффект на горло. Конечно, в этом деле главное не переусердствовать. Если вы будете есть мороженое быстро и большими кусками, то получите совершенно противоположный результат.
5. Каждый год в мире потребляется около 15 миллиардов литров мороженого
Этого достаточно для того, чтобы заполнить 5000 олимпийских плавательных бассейнов.
6. Каждые три секунды продается одна порция мороженого
Больше всего мороженого покупают летом в выходные дни.
7. Американцы – лидеры по потреблению мороженого
В среднем каждый американец съедает около 20 килограммов мороженого в год.
8. 4 килограмма мороженого потребляет в год среднестатистический житель России
Любимые сорта мороженого у россиян – ванильное, шоколадное, пломбир и крем-брюле.
9. Каждый год в США отмечается Национальный День мороженого
Июль в США провозглашён Национальным месяцем мороженого, а его третье воскресенье – Национальным Днём мороженого. В 1984 праздник утвердил президент страны Рональд Рейган.
10. До прихода в политику Маргарет Тэтчер изобрела мягкое мороженое
Бывший премьер министр Великобритании Маргарет Тэтчер до начала политической карьеры занималась химией и принимала участие в разработке рецептуры мягкого мороженого.