Десять любопытных фактов о мороженом 1 23.06.2018, 21:22

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Лидеры по потреблению мороженого - жители США.

Мороженое – это любимое лакомство как детей, так и взрослых. Кажется, что мы знаем об этом холодном десерте всё, так как его вкус знаком нам с раннего детства. Однако многие интересные сведения о нём не столь известны большинству людей, пишет blog.liebherr.com.

1. Китай – родина мороженого

Первые упоминания о мороженом появились более 4000 лет назад в Древнем Китае. В то время для правителей готовили особое лакомство – смесь из снега и льда с кусочками апельсинов, лимонов и зёрен граната.

При дворе римского императора были популярны похожие прохладительные десерты. Согласно легенде, бегуны, выстроившиеся вдоль Аппиевой дороги, передавали друг другу вёдра со снегом, добытым с горных вершин, чтобы быстро доставить их до императорской кухни. Впоследствии его превращали во вкусное лакомство, добавляя фруктовый сок и десерт.

2. Фруктовый лёд был изобретён благодаря замёрзшему лимонаду

По чистой случайности один из видов мороженого был открыт американцем Фрэнком Эпперсоном. Однажды вечером он забыл стакан с лимонадом на крыльце своего дома. Во время его отсутствия ударил мороз, и напиток замёрз вместе с палочкой для перемешивания. Утром он решил попробовать на вкус замёрзшую массу и остался в полном восторге. Спустя 20 лет он запатентовал свой рецепт и начал производство фруктового льда.

3. Для дегустации мороженого профессионалы используют золотые ложки

Золото не имеет вкуса и запаха, поэтому профессиональные дегустаторы используют ложки из этого драгоценного металла для оценки мороженого.

4. Мороженое помогает закалить горло

Такой способ закалки понравится всем, в особенности детям. При регулярном употреблении мороженое оказывает положительный эффект на горло. Конечно, в этом деле главное не переусердствовать. Если вы будете есть мороженое быстро и большими кусками, то получите совершенно противоположный результат.

5. Каждый год в мире потребляется около 15 миллиардов литров мороженого

Этого достаточно для того, чтобы заполнить 5000 олимпийских плавательных бассейнов.

6. Каждые три секунды продается одна порция мороженого

Больше всего мороженого покупают летом в выходные дни.

7. Американцы – лидеры по потреблению мороженого

В среднем каждый американец съедает около 20 килограммов мороженого в год.

8. 4 килограмма мороженого потребляет в год среднестатистический житель России

Любимые сорта мороженого у россиян – ванильное, шоколадное, пломбир и крем-брюле.

9. Каждый год в США отмечается Национальный День мороженого

Июль в США провозглашён Национальным месяцем мороженого, а его третье воскресенье – Национальным Днём мороженого. В 1984 праздник утвердил президент страны Рональд Рейган.

10. До прихода в политику Маргарет Тэтчер изобрела мягкое мороженое

Бывший премьер министр Великобритании Маргарет Тэтчер до начала политической карьеры занималась химией и принимала участие в разработке рецептуры мягкого мороженого.