«Лукашенко заговорил о присоединении к России после встречи с хозяином» 4 24.06.2018, 9:42

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Евгений Афнагель

Нельзя исключать, что Путин предложил диктатору провести «референдум».

Лукашенко при посещении Шкловского района заявил: «Провалимся — надо будет в состав какого-то государства идти ». Одиозное заявление диктатора сайту Charter97.org прокомментировал один из лидеров Белорусского Национального Конгресса, координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Евгений Афнагель:

- Диктатор в очередной раз продемонстрировал, что белорусская государственность для него не является ценностью. Но если в начале своего правления он готов был жертвовать ей ради мечты о Кремле, то сегодня ставки намного ниже.

Это странное заявление — следствие последней встречи Лукашенко и Путина. Скорее всего, для белорусского правителя она была не очень приятной. Нельзя исключать и того, что речь на ней могла идти и о ликвидации даже той формальной независимости, которую мы имеем сейчас и, например, о проведении в ближайшем будущем референдума о вхождении Беларуси в состав России. Этот сценарий выглядит закономерным итогом политики Лукашенко. 20 лет он запрещал национальную символику, ликвидировал образование на белорусском языке, зачищал политического поле и уничтожал независимые СМИ. Результат налицо: Путин сегодня — самый популярный политик в Беларуси. Логично, что он этим воспользуется. Поэтому Лукашенко и заговорил о присоединении к России после встречи со своим хозяином.

Естественно, отказаться от «предложения» своего хозяина Лукашенко не может. Заявление, прозвучавшее позавчера, может быть как обычной «оговоркой по Фрейду», так и попыткой переложить ответственность за утрату независимости на чиновников, которых диктатор уже в который раз винит во всех своих ошибках.

- Что бы последовало после такого заявления правителя в демократическом государстве?

- В демократическом государстве такие заявления представителя власти вообще невозможны. Это Лукашенко может позволить себе такие заявления, потому что его рейтингу уже некуда падать. Реакция людей тоже его мало волнует, ведь выборов в Беларуси давно нет. Но именно это — утрата связи с реальностью - всегда подводило диктаторов. Возможно, белорусы когда-нибудь простят Лукашенко десятилетия унижения и диктатуры, но уж точно никогда не простят утраты независимости страны и втягивания Беларуси в вооруженные конфликты. А в том, что найдутся люди, которые будут защищать независимость всеми возможными способами, я уверен.