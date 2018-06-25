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Силовики задержали главного врача Минской областной больницы

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  • 25.06.2018, 14:11
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В сфере здравоохранения продолжаются аресты.

Еще на прошлой неделе был задержан главный врач Минской областной клинической больницы, пишет tut.by.

«Задержан главный врач Минской областной клинической больницы — за превышение служебных полномочий. Задержали в среду, вывели в наручниках. До сих пор нет никакой официальной информации», — сообщил источник журналистов в МОКБ.

Задержание подтвердил еще один собеседник журналистов из системы здравоохранения.

В Следственном комитете на вопрос о задержании главного врача МОКБ ответили, что «не владеют информацией по этому поводу». В КГБ эту информацию также не комментируют.

Тем не менее, главный врач Минской областной клинической больницы отсутствует на рабочем месте с прошлой недели.

«У нас нет никакой официальной информации. Обращайтесь к руководству», — сказала исполняющая обязанности главного врача Елена Индюкова.

Напомним, неделю назад СМИ сообщили о задержании директора «Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении» при Минздраве Александра Столярова за создание для «своих поставщиков» привлекательных условий для поставок импортного медицинского оборудования в государственные больницы и поликлиники.

Позже появилась информация о задержании начальника военно-медицинского управления Министерства обороны полковника Алексея Еськова.

19 июня в милиции рассказали, что с поличным при получении взятки задержан главный патологоанатом Минздрава, руководитель городского клинического патологоанатомического бюро Минска. По данным МВД, главный патологоанатом Минздрава получал взятки от представителя коммерческой структуры за благоприятное решение вопросов о заключении договоров на поставку ритуальных принадлежностей для магазина, расположенного на территории организации, и своевременной оплате поставленного товара. Инкриминируемая сумма взяток — не менее 200 тысяч долларов.


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