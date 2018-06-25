КГБ задержал главного врача Гродненской области 13 25.06.2018, 14:45

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Андрей Стрижак

Фото: vgr.by

Слухи о задержании Андрея Стрижака появились на прошлой неделе.

Начальник управления здравоохранения Гродненского облисполкома задержан сотрудниками КГБ. Об этом журналистам «ВГ» рассказали в пресс-службе ведомства.

Слухи о задержании Андрея Стрижака появились на прошлой неделе. Журналисты попробовали проверить эту информацию, однако в Следственном комитете рассказали, что по ведущимся уголовным делам он не задерживался. В Комитете госбезопасности ответили, что не располагают данными о задержании. В управлении здравоохранения в четверг утром ответили, что начальник находится в отпуске. На вопрос, с какого и по какое число, нам ответили, что «не знают, надо поднимать документы».

Только в понедельник официальный представитель КГБ РБ Андрей Ярош подтвердил, что Стрижак на самом деле задержан. При этом в КГБ не уточнили, с какого числа чиновник находится под стражей и в чём подозревается.

Андрей Стрижак родился 5 октября 1963 года в Гродно. В 1986 году окончил ГрГМУ, в 2007 году — Академию управления при Президенте РБ. Был терапевтом, исполняющим обязанности главного врача Долговичской сельской участковой больницы Могилёвской области, хирургом детской поликлиники № 1 г. Гродно, врачом детского ортопедотравматологического отделения больницы № 4, врачом-травматологом, заместителем главного врача больницы, затем объединения «Скорая медицинская помощь» г. Гродно. С 2003 года — главный врач Гродненской областной детской клинической больницы. Начальником управления здравоохранения Гродненского облисполкома назначен в декабре 2010 года.