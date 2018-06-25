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КГБ о «деле медиков»: Под следствием более 50 человек

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  • 25.06.2018, 20:26
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Валерий Вакульчик

В КГБ назвали имена задержанных чиновников в сфере здравоохранения.

Комитет государственной безопасности вскрыл масштабную коррупционную схему в сфере здравоохранения Беларуси. Об этом сегодня журналистам сообщил председатель КГБ Валерий Вакульчик, передает БелТА.

За систематическое получение взяток задержаны ряд так называемых медицинских функционеров. В их числе директор центра экспертиз и испытаний в здравоохранении Александр Столяров, за решение вопросов по государственной регистрации лекарств, директор предприятия «Белмедтехника» Александр Шарак за организацию заключения и исполнение договоров, обеспечение своевременной оплаты и реализации закупок.

«К слову, при обыске в его гараже в тайнике обнаружено более $ 620 тыс. в эквиваленте», — проинформировал Вакульчик.

Среди фигурантов также начальник главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома Андрей Стрижак и начальник военно-медицинского управления Министерства обороны Алексей Еськов. Первый задержан за организацию проведения технического обслуживания и ремонта медицинского оборудования, находящегося в учреждениях здравоохранения Гродно. Второй — за заключение договоров по поставке медицинской техники и изделий медицинского назначения в адрес военно-медицинского управления Министерства обороны, а также организацию и контроль оплат поставленной медицинской техники и изделий медицинского назначения.

Кроме того, задержаны ряд должностных лиц «Белмедтехники», которые участвовали в организации работы комиссии Минздрава по закупке оборудования и обеспечению своевременной оплаты поставок.

«За совершение преступлений, предусмотренных статьями 430 „Получение взятки“, 431 „Дача взятки“ и 243 „Уклонение от уплаты сумм налогов, сборов“ УК задержаны, заключены под стражу, а также применены другие меры пресечения в отношении 33 должностных лиц, а всего — более 50 человек. Фактически все они вину признали, сотрудничают со следствием», — рассказал Вакульчик.

Должностные лица системы здравоохранения получали взятки за решение вопросов, входивших в их компетенцию. Разовые незаконные вознаграждения доходили до $ 10 тыс., а отдельным должностным лицам — до $ 350 тыс. за раз. Ряд фигурантов предприняли попытки скрыться, в том числе за границей, что ускорило решение вопроса об их задержании и аресте.

Председатель КГБ подчеркнул, что речь идет о чиновниках, в функциональные обязанности которых входило принятие решений о закупке медицинского оборудования и лекарств, а не о лечащих врачах системы здравоохранения страны.


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