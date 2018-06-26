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Дмитрий Бондаренко: Лукашенки приходят и уходят, а Беларусь жива

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  • 26.06.2018, 8:54
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Фото: Ю. Иванов/РИА «Новости»

Когда система будет рушиться, появятся новые люди и новая энергия.

На совещании в Шкловском районе Лукашенко заявил: «Мы на фронте. Не выдержим эти годы, провалимся, значит, надо будет в состав какого-то государства идти».

Скандальное заявление диктатора в интервью сайту Charter97.org прокомментировал координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрий Бондаренко.

- Как вы оцениваете такие слова человека, который называет себя «гарантом конституции»?

- Лукашенко как был политическим проходимцем, так им и остался. Мы знаем, что в свое время, будучи депутатом Верховного Совета, он ради политической карьеры, в его понимании, предлагал себя на пост главы Белорусского Народного Фронта.

Потом он стремился завладеть, как емко написал Владимир Халип, «одной поношенной шапкой» в Кремле, но это тоже не удалось.

Человек, который всю свою сознательную политическую жизнь боролся с белорускостью и Беларусью, волей случая стал руководителем независимой страны.

Некоторые аналитики и псевдоаналитики пытаются из него делать «умного», но никак это не получается: человек сам обнажает свою сущность. А сущность его уже увидели даже те люди, которые когда-то за него голосовали, а сегодня без резких слов не могут его «оценить».

- Высказывание было сделано после встречи с Путиным в Минске. Могло ли быть сказано что-то за кулисами этой встречи, что скрывается от публики?

- По большому счету, это неважно, потому что Лукашенко уже совершил столько преступлений в отношении суверенитета Беларуси, что ради спасения своей шкуры готов пойти на что угодно.

Например, сдача России газотранспортной системы: если про вторую часть «операции» мы еще что-то знаем, то как была сдана первая нитка газопровода и на каких условиях – мы до сих пор не знаем. Происходит сдача в многолетнюю аренду огромных площадей сельскохозяйственных и лесных угодий, озер и земли в центре столицы российским олигархам. На каких условиях это делается – мы не знаем.

Но показателен тот факт, что Лукашенко в свое время отменил статью Уголовного кодекса о нанесении вреда суверенитету Республики Беларусь. Он понимал, что и он сам, и его шайка попадают под действие этой статьи. И статья, предусматривавшая наказание вплоть до смертной казни, была просто отменена.

Лукашенко в самом деле лавирует перед Путиным, потому что он от него полностью зависим. А с другой стороны он понимает, что любое следующее правительство Беларуси вынуждено будет расследовать его дела, дела его «семьи» и приближенных, за которые предусмотрены, как минимум, большие сроки заключения.

- Ради сокрытия этих дел Лукашенко готов пожертвовать и суверенитетом Беларуси?

- Лукашенко в любой момент готов пойти на сдачу суверенитета. Его судьбу сегодня определяет Владимир Путин – как более сильный диктатор, который понимает стратегическое транзитное положение Беларуси. Но Путин также понимает, что есть миллионы белорусских граждан, для которых, в отличие от Лукашенко, Беларусь является Родиной и страной, которую они готовы защищать, в том числе и с оружием в руках.

Путин давно бы заменил Лукашенко на кого-то другого, но он опасается определенной дестабилизации Беларуси, потому что тогда рухнет вся система и может случиться «эффект домино», который перейдет на и Россию. Потому что информационное пространство взаимозависимо в обоих направлениях: с одной стороны, есть влияние российской пропаганды на Беларусь, но с другой стороны – есть влияние белорусских событий на умы и настроения граждан России.

А, например, экономический и демографический кризис, коррупция, кумовство и воровство в белорусской и российской власти – явления идентичные. И если некоторые говорят, что Лукашенко якобы «гарант» чего-то, то вполне определенно можно сказать: Путин – гарант политического существования Лукашенко и, возможно, его жизни. И белорусский правитель это прекрасно знает.

- Тем не менее, как вы сказали, Путин мог бы заменить его в любой момент. По вашему мнению, преемник уже есть или это, скорее, гипотетическая возможность?

- Ситуация выглядит так: Путин может думать, что он может заменить Лукашенко. Для него Лукашенко – такой же персонаж, как и Плотницкий, руководитель «ЛНР», который пропал неизвестно куда и, говорят, даже сидит в российской тюрьме. Или такой же, как многолетний руководитель «Приднестровской республики» Смирнов, которого тоже в свое время заменили.

Но, в отличие от этих псевдогосударств, Беларусь является настоящим государством. И даже то, что БССР, пусть и формально, являлась основателем ООН - это тоже не пустой звук. И международное сообщество будет реагировать на попытки Путина вмешаться в ситуацию в Беларуси по-настоящему. И против России, безусловно, последуют новые санкции.

Путина Лукашенко раздражает – своей глупостью, своей жадностью, неумением распоряжаться немалыми денежными потоками. Но и одновременно российский правитель понимает, что со сменой Лукашенко начнется движение Беларуси в Европу. Такая патовая ситуация является для Путина фактом.

И существует еще воля белорусского народа. Безусловно, можно сказать, что белорусы сейчас спят и в определенной степени не готовы взять на себя ответственность. Но когда система будет рушиться – тогда появятся и новые люди, и новая энергия. Произойдет настоящее становление Беларуси как независимой страны, как это произошло в Восточной Европе и в странах, имевших независимость в 1930-е года, а потом ставших советскими республиками, как наши балтийские соседи.

- По вашему мнению, решающим фактором в сохранении независимости станут процессы, дремлющие сейчас в белорусском обществе?

- Конечно. Пример Украины показывает, что люди, которые во время Януковича, казалось бы, были заняты исключительно выживанием: многие просто уехали из страны, существовала огромная коррупция, не действовали законы. Но когда встал вопрос о существовании Украины как государства – появились тысячи героев, которые пошли на фронт защищать родную землю, и еще больше волонтеров, которые поддерживали свою армию и помогли ее создать заново.

Белорусы как граждане сейчас находятся в непроявленном состоянии. Есть активная часть: это десятки и сотни тысяч людей, которые в разное время выходили на акции протеста. Это миллионы людей, которые отдавали свои голоса за лидеров белорусской оппозиции.

И эти люди в нужный момент скажут свое слово.

Это затянувшееся нахождение Лукашенко у власти объясняется тем, что Беларусь просто более, чем кто-либо, была русифицирована и находилась ближе всех к России.

В этом причина недостаточной активности белорусской нации. Но то, что эта нация существует, является фактом. Лукашенки приходят и уходят, а Беларусь остается, Беларусь жива.


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