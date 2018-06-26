Как Жарко остался недосягаемым, несмотря на «дело врачей» 12 Сергей Сацук, «Ежедневник»

26.06.2018, 11:57

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«Дело медиков» ставит под сомнение всю политическую модель в Беларуси.

Уже несколько недель в Беларуси проходят массовые задержания чиновников от здравоохранения и главврачей больниц. Лукашенко доложили всю информацию о ситуации и том, кто за этим стоит, но реакции с его стороны до сих пор никакой.

В феврале нынешнего года КГБ задержал по подозрению в получении взяток директора Дворца спорта. И по статусу и по уровню коррупции - так себе средненькая фигура. Всего лишь директор одного из унитарных предприятий, который баловался поборами в размере от 100 до 1,2 тыс. долларов. Между тем, этого хватило, чтобы правитель возмутился до глубины души, и со словами "Я не верю, что министр об этом не знал", отправил в отставку министра спорта и туризма.

И вот другая ситуация, которая сейчас происходит в здравоохранении. Как рассказал председатель КГБ Валерий Вакульчик, в результате масштабной антикоррупционной операции 33 должностных лица органов здравоохранения, отвечавших за закупки медицинской техники и лекарств.

И это не просто какие-то отдельные директоры, их заместители, начальники отделов и управлений, главные врачи больниц. Они все вместе годами выстраивали и участвовали в огромной коррупционной системе. Потери бюджета здравоохранения от их деятельности только по предварительным подсчетам исчисляются десятками, если не сотнями миллионов долларов. Причем, как сказал Вакульчик, речь идет не о каких-то отдельных фактах коррупции при закупке оборудования, а о том, что практически вся система тендеров, проводимых через "Белмедтехнику" была договорной. И в этой системе своя роль была и у "Белмедтехники", и у Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении, и у высокопоставленных чиновников Министерства здравоохранения (их имена всем хорошо известны), и у силовой "крыши". Чтобы оценить масштабы воровства бюджетных средств, выделенных на здравоохранение, достаточно привести несколько фактов.

Только у директора УП "Белмедтехника" Александра Шарака в оборудованном в гараже оперативники нашли более 630 тыс. долларов. Это только то, что нашли. А сколько у него еще осталось припрятанными на черный день?

И ведь Александр Шaрак отнюдь не главная и даже не ключевая фигура во всей этой системе. По сути это один из основных исполнителей, который делал, что велят и себя при этом не забывал. О реальных людях, которые за всем этим стоят, КГБ еще молчит. Но даже при этих скудных данных можно сделать однозначный вывод, что коррупции такого масштаба и таких финансовых объемов страна еще не знала. Это абсолютный рекорд для Беларуси, который будет побит очень и очень не скоро, если вообще когда-либо будет побит. Лично я в этом сильно сомневаюсь.

Что мне непонятно в этой истории, так это почему до сих пор молчит Лукашенко. Ему доложили всю информацию, назвали всех ключевых фигур этой системы, тех, кто обеспечивал силовое прикрытие, а он все молчит. А ведь и без этого всем все очевидно.

Кто руководил белорусским здравоохранением, когда создавалась и расцвела вся эта коррупционная система? Это не является тайной. Как и не является тайной имя заместителя министра здравоохранения, без которого весь этот пазл просто не складывается в нужную картинку. Кто-то скажет, что министр мог не догадываться, что вытворяет его заместитель и что проихсодит в сфере закупки медицинского оборудования.

И вот тут уже я отвечу словами Лукашенко: "Я не верю, что министр об этом не знал". Хотя бы потому, что об этом знали все, кто так или иначе участвовал в процедурах закупки. Кроме того, материалы, отражающие чудовищный уровень коррупции в системе закупок медицинского оборудования, не раз направлялись в правоохранительные органы, в том числе и Генеральную прокуратуру, откуда при помощи "крыши" спускались в Минздрав, где успешно и хоронились. Совершенно очевидно, что и бывший министр, поднявшийся на недосягаемый уровень, и его заместитель все прекрасно знали. Почему же не принимали мер? Были втянуты в это или просто не хотели ломать систему, которая характерна для всей страны? Если доводить начатую антикоррупционную разработку до логического конца, то главных ответственных фигур так или иначе нужно называть. Без них никак.

Но, судя по всему, Лукашенко думает иначе. Ничем другим я не могу объяснить, почему правитель не сделал еще никаких оргвыводов, которые в случае с министром спорта последовали очень быстро.

Правда, есть еще вариант, что Лукашенко медлит по причине весьма острого политического момента. Одно дело махнуть шашкой, когда речь идет о министре спорта и туризма, и совсем другое дело, когда фигура намного значительнее. Сделать его ответственным (пусть даже по недосмотру) за все то, что происходило в белорусском здравоохранении (даже если просто отправить на почетную пенсию), значит, поставить под сомнение всю систему подбора кадров на высшие должности, и может даже поставить под сомнение белорусскую политическую модель.

Ситуацию серьезно осложняет еще и то обстоятельство, что в данном коррупционном деле могут быть замешаны некоторые иные приближенные к правителю фигуры.

Население давно привыкло, что время от времени Лукашенко показывает, что в вопросе борьбы с коррупцией у него нет неприкасаемых и что "прощения никому не будет". Но так, чтобы на алтарь борьбы с коррупцией положили сразу нескольких приближенных - такого еще не было. Тут опять же нужно еще подумать. Не окажется ли так, что выгода будет значительно меньше понесенных потерь?

Сейчас мало кто верит, что всем достанется по их заслугам. Абсолютное большинство наблюдателей склонны предполагать, что нынешнее непростое дело превратится в банальное дело стрелочников, где главными виновными лицами сделают руководителей "Белмедтехники" и ЦЭИЗ. Поскольку, если сначала дело двигалось вверх по вертикали, то потом перешло в горизонтальную плоскость, переключившись на главврачей больниц.

Сергей Сацук, «Ежедневник»