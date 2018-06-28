Шапиро подал в отставку с поста председателя Федерации хоккея Беларуси 20 28.06.2018, 11:58

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Семен Шапиро

Фото: tut.by

(обновлено) Его сменил на посту нападающий команды Лукашенко.

Семен Шапиро подал в отставку с поста председателя Федерации хоккея Беларуси в связи с невыполнением задач, пишет tut.by.

Об этом он объявил на конференции ФХБ. Шапиро заявил, что хоккеем должен управлять человек из этой сферы.

«Я всегда говорил своим подчиненным: выполнил свою задачу - работай, не выполнил - уходи. Считаю, что сейчас мне нужно нести за это ответственность, поэтому принимаю мужской поступок - подать в отставку», - заявил Шапиро.

Напомним, что он возглавил федерацию год назад. За это время занялся реформированием чемпионата Беларуси. Национальная и молодежная сборная покинули топ-дивизион. Юниорская команда впервые за долгое время вышла в четвертьфинал чемпионата.

Его сменил бывший хоккеист сборной Беларуси Геннадий Савилов.

Геннадий Савилов выступает за так называемую команду Лукашенко по хоккею.

Напомним, на Чемпионате мира-2018 в Дании белорусские хоккеисты проиграли все 7 матчей с общим счетом 8:36. Белорусы проиграли Швеции (0:5), Франции (2:6), России (0:6), Швейцарии (2:5), Чехии (0:3), Австрии (0:4) и Словакии (4:7).

Хоккеисты сборной Беларуси впервые за 15 лет вылетели в низший дивизион.