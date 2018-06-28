Шапиро подал в отставку с поста председателя Федерации хоккея Беларуси20
- 28.06.2018, 11:58
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(обновлено) Его сменил на посту нападающий команды Лукашенко.
Семен Шапиро подал в отставку с поста председателя Федерации хоккея Беларуси в связи с невыполнением задач, пишет tut.by.
Об этом он объявил на конференции ФХБ. Шапиро заявил, что хоккеем должен управлять человек из этой сферы.
«Я всегда говорил своим подчиненным: выполнил свою задачу - работай, не выполнил - уходи. Считаю, что сейчас мне нужно нести за это ответственность, поэтому принимаю мужской поступок - подать в отставку», - заявил Шапиро.
Напомним, что он возглавил федерацию год назад. За это время занялся реформированием чемпионата Беларуси. Национальная и молодежная сборная покинули топ-дивизион. Юниорская команда впервые за долгое время вышла в четвертьфинал чемпионата.
Его сменил бывший хоккеист сборной Беларуси Геннадий Савилов.
Геннадий Савилов выступает за так называемую команду Лукашенко по хоккею.
Напомним, на Чемпионате мира-2018 в Дании белорусские хоккеисты проиграли все 7 матчей с общим счетом 8:36. Белорусы проиграли Швеции (0:5), Франции (2:6), России (0:6), Швейцарии (2:5), Чехии (0:3), Австрии (0:4) и Словакии (4:7).
Хоккеисты сборной Беларуси впервые за 15 лет вылетели в низший дивизион.