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Шапиро о своей занятости: Поливаю деревья в деревне, где был председателем колхоза

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  • 29.06.2018, 12:19
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Семен Шапиро
Фото: tut.by

Экс-глава ФХБ рассказал о своих планах на будущее.

– Не жалеете, что год отработали в федерации?

– Любой период нашей жизни – это всегда полезно. Это и опыт, и новые знания, и новые знакомства, и самооценка, - рассказал «Народной воле» экс-председатель Федерации хоккея Беларуси Семен Шапиро.

– Чем сейчас планируете заниматься?

– А я уже и занимаюсь. Поливаю деревья в деревне, где когда-то был председателем колхоза.

– Что дальше?

– Время покажет, что-то будет... – сказал Шапиро.

Напомним, вчера Семен Шапиро подал в отставку с поста председателя Федерации хоккея Беларуси в связи с невыполнением задач.


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