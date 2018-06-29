Шапиро о своей занятости: Поливаю деревья в деревне, где был председателем колхоза

Шапиро о своей занятости: Поливаю деревья в деревне, где был председателем колхоза10
- 29.06.2018, 12:19
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Экс-глава ФХБ рассказал о своих планах на будущее.
– Не жалеете, что год отработали в федерации?
– Любой период нашей жизни – это всегда полезно. Это и опыт, и новые знания, и новые знакомства, и самооценка, - рассказал «Народной воле» экс-председатель Федерации хоккея Беларуси Семен Шапиро.
– Чем сейчас планируете заниматься?
– А я уже и занимаюсь. Поливаю деревья в деревне, где когда-то был председателем колхоза.
– Что дальше?
– Время покажет, что-то будет... – сказал Шапиро.
Напомним, вчера Семен Шапиро подал в отставку с поста председателя Федерации хоккея Беларуси в связи с невыполнением задач.