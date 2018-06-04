Туркменистан не раcсчитался с Беларусью за калийный комбинат 2 4.06.2018, 11:18

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Фото: bmci.by

Белорусские власти продолжают предоставлять услуги в долг?

Ашхабад еще не полностью рассчитался с белорусской госкомпанией за строительство калийного комбината, введенного в эксплуатацию в марте 2017 года.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на два источника в белорусском правительстве, пишет «Беларусь и мир».

Один из источников рассказал информационному агентству, что оставшийся долг – 52 млн долларов, второй – что это «значительная сумма».

Как пишет Reuters, Туркменистан в последнее время столкнулся с проблемой нехватки конвертируемой валюты из-за падения объемов экспорта газа, в результате чего экспортная выручка уменьшилась наполовину.

В ряде зарубежных компаний пояснили, что испытывают в стране трудности с продажей своих товаров и услуг, а также с получением оплаты за них, сообщает агентство.

Напомним, в 2010 году «Белгорхимпром» подписал с госконцерном «Туркменхимия» контракт на строительство под ключ Гарлыкского горно-обогатительного комбината. Стоимость проекта оценили в 1 млрд долларов.

Комплекс насчитывает 125 объектов, основной его частью является рудник. Строительство вели 14 белорусских и 22 туркменские подрядные организации. Общее число работающих на площадке превысило 2,3 тысячи человек.

Официально свою работу Гарлыкский горно-обогатительный комбинат начал 31 марта 2017 года. По планам, в течение трех лет предприятие должно выйти на проектную мощность 1,4 млн тонн калийных удобрений в год.