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Хапун на Зыбицкой: людей массово вывозили автозаками в отделение милиции

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  • 4.06.2018, 16:12
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Фото: TUT.BY

Главная тусовочная улица Минска продолжает фигурировать в новостях.

Минувшие выходные на Зыбицкой многим запомнятся надолго — люди жалуются, что омоновцы массово задерживали «тусовщиков» без какой бы то ни было причины, после чего на них составляли протоколы.

Подробнее о своей неудачной попытке повести вечер на Зыбицкой nn.by рассказал читатель Андрей Орловский. Он с друзьями тоже попал «под раздачу» на выходных.

«Нас было четверо: я с девушкой и двое парней. Отдыхали на Зыбицкой. Да, мы немного выпили, но пили только в барах. Были адекватны и вели себя прилично. Где-то после 11-ти ночи мы немного прогулялись еще по Зыбицкой и остановились покурить — решали, что делать дальше, может поехать домой.

К нам подошли омоновцы — паспорт не спрашивали, ничего такого. Просто сказали парням: «Пройдемте».

Фото: bdz.by

Девушке «пройти» было не нужно, ей приказали остаться, — рассказал Андрей. — Нас завели в автозак, который стоял на остановке возле станции метро «Немига». Нас заводят — а там уже человек восемь, все — парни. Ну мы даже повеселились немного, подумали, разберутся и отпустят».

Но не отпустили. По словам Орловского, задержанных отвезли в РУВД Центрального района.

«Там завели в какую-то комнату. В комнате было несколько милиционеров и человек 15 задержанных. Милиционеры составляли на всех протоколы. Как конвейер: составили протокол — и новых ведут.

Писали, что мы были пьяны и мешали людям отдыхать. Мой товарищ согласился подписать.

Его отпустили через час. Я сначала не хотел ничего подписывать, но потом согласился. Меня отпустили под утро.

А другой мой товарищ, который категорически отказался подписывать протокол, остался до понедельника. Ему сразу сказали — снимай шнурки, пойдешь в камеру. И всем сообщили — кто подписывать не будет, остается до понедельника», — говорит Андрей.

То же рассказывает и другой очевидец: забирали народ массово. Омоновцы подходили, когда видели, что человек хоть немного под хмельком.

Вместе с нашим собеседником в автозаке ехало человек десять. На него составили протокол за нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. В его крови было 0,4 промилле.

Собеседник подтверждает: вариантов было два. Или подписываешь протокол или тебя задерживают до понедельника. Сам он решил подписать.

Ни в пресс-службе УВД Мингорисполкома, ни в РУВД Центрального района не смогли дать оперативный комментарий в связи с ситуацией.

Улица Зыбицкая давно беспокоит столичные власти. Напомним, в понедельник 4 июня стало известно, что на Зыбицкой установят систему видеонаблюдения и усилят патрулирование улицы. Также запретят выступления уличных музыкантов после 23.00.


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